Nieuw boek van Reggie Fils-Aimé, met een audioboek ingesproken door….

Het audioboek voor Reggie's nieuwe boek wordt niet ingesproken door Charles Martinet maar:

Ah Reggie, een bekend en voor velen geliefd figuur van Nintendo van voorgaande jaren. De voormalig CEO van Nintendo Amerika brengt een nieuw boek uit genaamd Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo. In dit boek neemt Reggie de lezer mee in de wereld van adverteren en hoe hij uiteindelijk de positie kreeg bij Nintendo waar wij hem van kennen.

Tegenwoordig is lezen gelukkig nog wel een ding, maar audioboeken zijn ook erg groot aan het worden. Daarom misschien niet heel bijzonder dat dit boek ook een audio variant krijgt. Wat wel bijzonder is, is dat het boek wordt ingesproken door Reggie Fils-Aimé zelf! IGN heeft het nieuws bevestigd en dus kun je binnenkort genieten van Reggie’s verhaal, verteld door man zelf.

Reggie geeft aan in het artikel van IGN dat hij wil dat het boek leest als een brief aan de lezer. Een brief met daarin details, belangrijke verhalen en inzichten om te inspireren je eigen avontuur op te zoeken. Met het inspreken van het audioboek hoopt hij zijn punten en verhaal sterker over te brengen:

“I wanted the book to be authentic… hopefully, inspiring. Reading the book aloud brought a smile to my face.”

Het boek komt er al snel aan met een release datum van 3 mei. Voor ons hier in Nederland kan het wat langer duren kijkend naar de releasedatum van 9 juni voor de UK. Wie gaat dit boek halen en in welke vorm? En wie was een leukere keuze geweest om het boek in te spreken? Ik zag iemand Charles Martinet voorstellen met de stem van Mario, misschien leuk voor in de toekomst!