LEGO Star Wars: The Skywalker Saga bevat toffe Xenoblade referentie 

Now THIS is a party! I’m really feeling it!

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is sinds 5 april verkrijgbaar voor onder andere de Nintendo Switch. In onze review sprak Maarten al enorm lovend over de game. Hij noemt deze nieuwe LEGO-game zelfs de beste LEGO-titel die tot nu toe is gemaakt. Speciaal voor Nintendo-fans is een toffe Xenoblade referentie in de game de moeite waard om te benoemen.

De man achter de stem van Shulk in Xenoblade, Adam Howden, heeft namelijk ook een stem ingesproken in de nieuwe LEGO-titel, namelijk die van de Disco Director. Probeer vooral eens tegen hem te praten, want dan krijg je een herkenbaar antwoord. Hij zal reageren met “Now THIS is a party! I’m really feeling it!”. Het laatste deel van deze zin zal Xenoblade-fans vast bekend voorkomen, het is immers een bekende Xenoblade-quote en daarmee een erg toffe referentie naar de game.

Heb jij LEGO Star Wars: The Skywalker Saga al in huis gehaald of ga je dit binnenkort nog doen? Laat het ons hieronder weten!