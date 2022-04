Hoera! De Poll is terug van weggeweest op Daily Nintendo

En de nieuwste poll staat in het teken van Nintendo Switch Sports!

In het verleden kon je al regelmatig je stem uitbrengen op onze polls. Tot begin vorig jaar, toen verdwenen de polls op Daily Nintendo, maar gelukkig zijn ze terug van weggeweest! Vanaf nu zul je weer regelmatig leuke polls op onze website vinden waarop je kunt stemmen. Nieuwe polls plaatsen we altijd even op de website, maar mocht je deze missen dan kun je de poll altijd aan de zijkant van de website vinden of (op je mobiel) onder het nieuws! De uitslag lees je traditiegetrouw ook na afloop weer op de website.

De eerste poll staat in het teken van de aankomende Switch-titel Nintendo Switch Sports. Deze game zal op 29 april dit jaar verschijnen. Naar welke sport kijk jij het meeste uit?