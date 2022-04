Citizen Sleeper aangekondigd voor de Switch

Weet jij te overleven in deze verhalende Sci-fi RPG?

Uitgever Fellow Traveler en ontwikkelaar Jump Over The Age hebben aangekondigd dat Citizen Sleeper ook een Switch versie krijgt. De verhalende RPG staat momenteel gepland voor release op 5 mei. De trailer kun je hieronder bekijken.

Het verhaal van Citizen Sleeper speelt zich af op Erlin’s Eye, een half vergaand space station waar duizenden mensen op leven, mensen die proberen te overleven aan de uiterste randen van een intergalactische kapitalistische samenleving. Jij speelt een Sleeper, een gedigitaliseerd menselijk bewustzijn in een robot lichaam. Jouw lichaam is echter bezit van een groot bedrijf, een bedrijf dat dat terug wil. Je komt terecht midden de vele vreemde inwoners van the Eye, waar je vriendschappen zult moeten opbouwen om te overleven. Gebruik je tijd hoe je wilt, leer de mensen kennen en verdien je plek in deze vreemde wereld.