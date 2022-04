[Review] Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – Een redelijk eerbetoon

Deze collectie bevat zowel Chrono Cross als Radical Dreamers - Le Trésor Interdit -.

Tijdens de Nintendo Direct van februari 2022 werd aangekondigd dat Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition naar de Nintendo Switch zal komen. Op 7 april is het eindelijk zover en dan kan iedereen die wil aan de slag met deze klassieker. Chrono Cross, het vervolg op Chrono Trigger, kwam in 1999 voor het eerst uit in Japan op de PlayStation 1 en een jaar later in Amerika. Daarom markeert 7 april de dag dat deze game voor het eerst legaal speelbaar zal zijn in Europa. Daarnaast is de game Radical Dreamers – Le Trésor Interdit – toegevoegd aan deze collectie. Dit tekst-avontuur is nooit eerder in het Westen uitgebracht en speelt zich af tussen Chrono Trigger en Chrono Cross. Er zouden meerdere verbeteringen zijn gemaakt aan deze games, waardoor het beter speelbaar is en alles er mooier uitziet. Maar is deze collectie dan een goede manier om deze games te beleven of voelt het toch hopeloos verouderd aan? Je leest het in onze review.

Mijn review is gebaseerd op de huidige versie van de game, maar in de Day1 patch zullen er vele verbeteringen komen voor de Switch-versie. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde problemen en minpunten die ik nu benoem in mijn review niet in de definitieve versie van de game zitten.

Chrono Cross

Als eerste begin ik bij de RPG Chrono Cross uit Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. Het verhaal draait om Serge op de archipelago El Nido. Als Serge word je door een meisje, genaamd Leena, naar Lizard Rock gestuurd om Komodo scales te zoeken. In het gebied aangekomen moet je wat Lizards verslaan zodat je de gezochte items bemachtigd. Hierna breng je ze terug bij Leena op het strand, maar er gebeurt echter iets vreemds. Er lijkt een soort vloedgolf te komen en het volgende moment lig je bewusteloos op het strand. Vervolgens word je gevonden en keer je terug naar het dorp. Alleen lijkt Leena jou helemaal niet meer te kennen. Ze doet alsof je een vreemde voor haar bent. Wat blijkt, Serge zou vroeger zijn overleden in deze wereld. Vervolgens blijkt dat het gaat om een parallel universum. Eentje waarin Serge nog leeft en de ander waarin hij is overleden. Omdat Serge in deze wereld overleden is, wil een groep hem vangen, maar dat houdt Kid tegen. Zij zal je helpen op jouw reis tussen de parallelle werelden.

Dit is slechts het begin van een onvergetelijke reis. De rest zal je toch echt zelf moeten ervaren wanneer je de game speelt. Er komen zo enorm veel interessante plottwists in het verhaal voor, waardoor het niet leuk is om meer over het verhaal te weten voor je begint met spelen. Daarnaast is er niet slechts één einde. In een nieuwe playthrough kan je andere keuzes maken waardoor je weer een ander einde tegen zal komen. Ondanks dat het een oud spel is, is het verhaal nog steeds intrigerend. Dit komt mede door de vele personages en de prachtige achtergronden. De wereld is namelijk uitstekend uitgewerkt en maakt goed gebruik van kleuren. Zo straalt het dorpje waar je begint een tropische sfeer uit, wat door al die felle kleuren goed benadrukt wordt.

Daarnaast heeft Square Enix meerdere verbeteringen op grafisch vlak doorgevoerd: 3D-modellen omgezet naar HD, illustraties van personages verbeterd en keuze tussen pixellettertype of HD-lettertype. Je hebt in het menu daarom de keuze om te kiezen tussen klassieke of moderne stijl. Naar mijn mening is de moderne stijl de beste manier om deze game te spelen. Hierdoor ziet alles er namelijk een stuk scherper uit, maar verliest het niet zijn eigentijdse sfeer. Tevens is ook de muziek van een hogere kwaliteit en dat draagt enorm bij aan de beleving. Elk dingetje heeft een mooi geluidseffect wat voor veel levendigheid zorgt in de wereld.

Diepgaande gameplay

De gameplay van Chrono Cross is vrij diepgaand. Vijanden zie je in de wereld rondlopen waardoor je ze makkelijk kan ontwijken. Er is nu echter ook een functie toegevoegd waardoor je nooit een vrijwillig gevecht hoeft te doen. Je kan dus tegen een vijand oplopen zonder een gevecht te starten. Ik had hier soms wel een probleem mee. Op sommige paden staat een vijand in het midden en als er geen gevecht gestart wordt, verdwijnt hij natuurlijk niet. Daardoor kon ik er niet altijd langs en zat ik dus vast. De oplossing is om de functie uit te zetten en de battle te doen om weer verder te kunnen. Daarnaast is er ook de optie voor automatische gevechten. Dan hoef je zelf helemaal niets te doen en doet het spel het voor jou. Wat mij vooral opviel, is dat de gevechten dan vrij snel gaan. Je kan amper zien wat voor aanval er gekozen wordt en dan is het gevecht al voorbij.

Tijdens het gevecht kan je uit meerdere opties kiezen: attack, Element, defend en run away. Bij attack heb je de keuze uit drie types: weak, strong en fierce. Elk heeft een eigen HIT%, de kans op een rake slag, en die verhoogt na elke rake klap. Dus je kan wel gelijk voor fierce kiezen, maar de kans dat die raak is, is een stuk kleiner. Daarom is het noodzakelijk dat je goed nadenkt over welk type je kiest. Maar elke aanval kost daarnaast ook een aantal stamina points. Je hebt er slechts zeven dus als dat op nul of lager komt, kan jouw personage niet meer aanvallen tot de stamina points zijn aangevuld. Verder gaat het bij Elements om kleuren, bijvoorbeeld blauw tegenover rood. Al jouw tegenstanders als kleur rood hebben en je zorgt ervoor dat de Field Effect blauw is, dan zal je veel meer schade kunnen doen. Dit is vrij ingewikkeld en leer pas goed te begrijpen door het zelf te gebruiken in de gevechten. Tevens zijn er ruim 40 verschillende karakters die je in jouw party kan uitnodigen gedurende jouw reis. Ieder heeft zo zijn eigen kleur, dus kies verstandig.

Acceptabele versie

Al met al vind ik deze Remastered Edition van Chrono Cross een redelijke manier om deze klassieker te beleven. Al had het mogelijk beter geweest als deze game een echte remaster had gekregen, want nu blijft het vooral de oude game met wat simpele opties om de game beter speelbaar te krijgen. Het meeste plezier heb ik toch echt aan de optie voor automatische battles gehad. Op een gegeven moment vond ik het irritant worden om weer al die battles te doen en dan is dit een prettige optie. Daarbij moet ik wel vermelden dat in drukke gebieden de frame rate niet stabiel is, maar het is afwachten of dat in de Day1 patch wordt aangepakt. Naar mijn mening moet dat niet kunnen voor een oude game. De game heeft een speeltijd van ongeveer 35 uur of veel langer als je alle leuke sidequests doet.

Radical Dreamers – Le Trésor Interdit –

Radical Dreamers – Le Trésor Interdit – is een tekstavontuur dat zich richt op een alternatief verhaal van de Radical Dreamers in een parallelle wereld. Het volgt de drie dieven Serge, Kid en Magil op hun reis naar Lynx’s Manor om een machtig voorwerp te stelen. Oorspronkelijk is dit avontuur alleen in Japan uitgebracht in 1996 op de Stellaview. Hierdoor is het dus nooit mogelijk geweest om het legaal in het Engels te spelen. Deze game in audioboekvorm vormde de basis voor Chrono Cross en is daarom interessant om gespeeld te hebben. Het is echter geen heel lang spel, want je kan het in een aantal uur uitspelen.

De gameplay draait voornamelijk om het doorklikken van alle regels tekst en af en toe een keuze. Bijvoorbeeld de keuzes tijdens gevechten om aan te vallen of juist niet. Daarnaast is het visueel niet al te spannend, maar de muziek daarentegen weet goed de spanning op de juiste momenten op te bouwen. Al met al is het leuk om de game waar Chrono Cross op gebaseerd is te spelen, maar dit genre moet je wel net liggen. Daarom zie ik deze game eerder als een bonus in deze collectie dan een game om de collectie voor aan te schaffen.

Conclusie

Mocht je altijd al eens Chrono Cross of Radical Dreamers hebben willen spelen dan is Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition een mooie manier. Er zijn een aantal opties aan Chrono Cross toegevoegd zodat de gevechten niet irritant worden en je kan kiezen voor een modernere grafische stijl. Helaas zijn er problemen met de frame rate, maar dat wordt hopelijk opgelost in de Day1 patch. Gelukkig doet dit niet af aan het bijzondere verhaal dat Chrono Cross heeft. Daarnaast vind je in deze collectie het tekstavontuur Radical Dreamers – Le Trésor Interdit -. Deze game is leuk om gespeeld te hebben als je van het genre houdt, maar ik zou niet speciaal deze collectie ervoor kopen. Het is vrij kort en meer dan lezen met wat keuzes maken doe je niet. Al met al een aanrader voor iedereen die deze klassieker eindelijk eens wil spelen en het niet erg vindt dat er geen hele grote verbeteringen zijn gemaakt.

+ Een prachtig verhaal

+ Diepgaand gevechtssysteem

+ Optie voor automatische gevechten en het vermijden van vrijwillige gevechten

+ Radical Dreamers is eindelijk te spelen in het Westen

+ Mooie omgevingen en muziek

– Frame rate problemen

– Gevechten kunnen saai worden om steeds opnieuw te doen

– Weinig grote verbeteringen

– Radical Dreamers is aan de korte kant

DN-Score: 7,5