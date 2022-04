[Review] 13 Sentinels: Aegis Rim – Een meesterwerk van begin tot eind

Vaag gebrabbel of diepzinnig science fiction-avontuur?

‘Hoe zal de wereld er over veertig jaar uitzien?’ is een vraag die velen van ons wel een keer aan onszelf gesteld zullen hebben. Het is dan ook een vraag die men al eeuwenlang stelt en keer op keer probeert te voorspellen. ‘Hoe zal de technologie zich ontwikkelen, hoe zal het gaan met mijn nabestaanden en hoe goed zorgen we voor de aarde?’ In 13 Sentinels: Aegis Rim staan zulke vragen helemaal centraal. Het spel is een meeslepend sci-fi avontuur door tijd en ruimte met plotwendingen en onthullingen die je mond constant doen openvallen. Tegelijkertijd bevat het spel ook een totaal ander gameplayelement: real-time strategy-gevechten waarin je met je gigantische mecha’s moet knokken om de thuisbasis te beschermen. Hoe het spel deze twee gameplayaspecten meesterlijk weet te balanceren zal ik je vertellen in deze review.

Een non-lineair sci-fi epos

Vijftien dappere jongelui raken verwikkeld in een complot om de wereld te redden van mysterieuze buitenaardse aanvallers. Dat is de beknopte omschrijving van 13 Sentinels: Aegis Rim. Maar het verhaal is zoveel meer dan dat. Het avontuur begint met Juro Kurabe, een normale scholier uit 1985 die dol is op monsterfilms. Zo dol dat hij de laatste tijd steeds vaker dromen heeft over gebeurtenissen die lijken alsof ze recht uit zo’n monsterfilm komen. Alleen lijken ze wel verdacht realistisch. Zijn klasgenote Iori Fuyusaka blijkt ook soortgelijke dromen te hebben, evenals hun medescholier Shu Amiguchi. Dromen waarin gigantische monsters genaamd kaiju de wereld vernietigen. Al gauw blijken dit helemaal geen dromen te zijn, maar de keiharde werkelijkheid.

De setting van het verhaal is namelijk niet gelimiteerd tot 1985. Terug in de tijd maak je ook in 1945 de verhalen mee van Keitaro Miura en Takatoshi Hijiyama, twee studenten die meedoen aan nieuwe militaire experimenten. Door omstandigheden worden ze uiteindelijk 40 jaar de toekomst in gestuurd, naar 1985. Verder bezoek je ook 2025, 2065 en 2105, de nabije toekomst die allang is vernietigd door de tijdreizende kaiju. In totaal bestuur je dertien verschillende personages die ieder hun eigen ontdekkingen doen, waarmee ze samen het mysterie achter de kaiju weten te ontrafelen. Er is een goede variatie aan verschillende persoonlijkheden en al snel begin je enorm mee te leven met ieder van de hoofdpersonen. Doordat je zoveel tijd met alle personages doorbrengt, raak je over de loop van het spel echt gehecht aan de hele cast. Het fantastische stemmenwerk van alle stemacteurs draagt daar ook enorm aan bij.

Hoewel ik graag meer over het verhaal zou vertellen, kan ik dat simpelweg niet doen. 13 Sentinels: Aegis Rim presenteert zijn verhaal op non-lineaire wijze, kriskrassend door verschillende tijdsperiodes, in non-chronologische volgorde en constant vanuit het perspectief van weer een andere hoofdpersoon. De manier waarop het verhaal wordt gepresenteerd is dan ook een essentieel onderdeel van de speelervaring. Ik zou het verhaal tekortdoen als ik in deze review teveel zou verklappen, dus je zult het echt voor jezelf moeten meemaken. Wat ik wel kan zeggen, is dat 13 Sentinels: Aegis Rim een van de mooiste en geniaalste sci-fi verhalen bevat die ik ooit in een videogame heb gezien.

Spectaculaire mecha-gevechten

Je zou toch bijna vergeten dat dit avonturengedeelte van 13 Sentinels: Aegis Rim nog maar de helft van het spel is. Ieder van de 13 speelbare personages beschikt namelijk over een eigen gigantische robot, genaamd een Sentinel, die ze gebruiken om de kaiju een kopje kleiner te maken. De Sentinels zijn opgedeeld in vier Generaties die ieder over unieke vaardigheden beschikken. Generatie 1 zijn korteafstandsvechters, Generatie 2 veelzijdige vechters, Generatie 3 langeafstandsvechters, en Generatie 4 vliegende vechters. Je mag zes Sentinels per gevecht op het slagveld inzetten, die vervolgens moeten samenwerken om de kaiju op afstand te houden. In ieder level is het doel om de terminal te beschermen van kaiju-aanvallen. Het gevecht is voorbij wanneer er twee minuten zijn gepasseerd, of wanneer alle kaiju vernietigd zijn.

Iedere Sentinel is enorm aanpasbaar en kan allerlei verschillende aanvallen en vaardigheden leren. Je bent echter beperkt in hoeveel aanvallen je aan de Sentinels kunt leren, dus moet je kiezen welke aanvallen je zelf het meest effectief vindt. Wanneer je een gevecht wint, krijg je Merit Points die je kunt gebruiken om de Sentinels verder te upgraden. Deze kan je gebruiken om nieuwe aanvallen te leren, al geleerde aanvallen sterker te maken, en om de terminals die je moet verdedigen sterker te maken. Vooral de sterke aanvallen voelen heel goed om te gebruiken. Wanneer je een salvo van honderden raketten afvuurt of een bijzonder sterke kaiju ervan langs geeft met een mokerslag, laten de geluidseffecten en de deeltjeseffecten zulke klappen extra hard aankomen.

Verder zijn de kaijugevechten gelukkig niet al te moeilijk. Er zijn drie moeilijkheidsgraden om tussen te kiezen: ‘Casual’, ‘Normal’ en ‘Intense’. Voor spelers die voornamelijk geïnteresseerd zijn in het verhaal is Casual meer dan geschikt om je door de gevechten heen te loodsen. Als je echter heel veel lol hebt met de gevechten, kan je jezelf op de proef stellen door Intense te spelen. In de postgame speel je zelfs een praktisch oneindige hoeveelheid gevechten vrij, wat ideaal is voor spelers die maar niet genoeg kunnen krijgen van kaiju in elkaar meppen. Je kunt echter niet alle gevechten in één keer spelen en je vervolgens uitsluitend storten op het verhaal. Om de volgende set gevechten te mogen spelen, moet je eerst ver genoeg zijn in het verhaal. Andersom moet je ook ver genoeg zijn in de gevechten om met bepaalde personages verder te mogen spelen. Zo zorgt het spel ervoor dat je verschillende activiteiten altijd met elkaar op peil blijven.

Schoonheid vinden in het alledaagse

De meeste tijd speelt 13 Sentinels: Aegis Rim zich af in een typische Japanse stad uit 1985. Je zou daarom misschien verwachten dat het spel er een beetje saai uit zou zien. Echter is niets minder waar. De kunstenaars van ontwikkelaar Vanillaware maken alsnog enorm veel gebruik van allerlei beeldige kleuren en lichtinvallen. Zo vinden veel scenario’s plaats tijdens zonsopgang en zonsondergang, of ben je bijvoorbeeld omringd door de neonlichten van het Japanse nachtleven. De 2D-tekeningen van alle personages zijn enorm rijk geanimeerd en iedereen ziet er simpelweg fantastisch uit. Personages zijn onmiddellijk herkenbaar en hun persoonlijkheid schijnt door in hun animaties. Vanillaware staat bekend om hun kunstzinnigheid en de kwaliteit van hun animaties, wat ze wederom hebben bewezen in dit spel.

Ook de muziek is uitstekend verzorgd. Tijdens kaijugevechten is de muziek spannend en opwekkend, en tijdens de avonturengedeeltes vaak een stuk rustiger en bedachtzamer. Daarmee wordt de toon dan ook goed gezet. Tijdens een van de belangrijkste gevechten begint er zelfs een zangeres met een van de nummers mee te zingen, wat ongetwijfeld een hoogtepunt van het spel was voor me. Verder wil ik het stemmenwerk nog weer opnieuw benadrukken. Alle personages worden grotendeels ingesproken door geliefde stemacteurs die RPG- en visual novel-fans vast en zeker zullen herkennen, en ze doen hun werk uitstekend. Als je de Engelse stemmen echter storend vind, kan je ook kiezen om naar de Japanse stemmen te luisteren. Met beide keuzes kan je in ieder geval niet misgaan.

Conclusie

13 Sentinels: Aegis Rim is een meesterwerk van begin tot eind. Ik was in de eerste minuten al meteen geïnteresseerd en al snel veranderde dat in een alomvattende drang om maar door te blijven spelen. Iedere nieuwe onthulling zette mijn begrip van hoe het verhaal in elkaar zat op z’n kop, totdat op het eind alle lagen van dit diepzinnige spel uiteindelijk afgepeld waren. Zoals eerder gezegd, kan ik niet uitleggen hoe en waarom. Dat zou afdoen aan het mysterie en aan de algemene beleving. Ik kan alleen iedere lezer verzekeren dat dit een spel is dat je echt niet wilt missen. 13 Sentinels: Aegis Rim is een geniaal science fiction-verhaal dat me nog lang zal bijblijven. Als het je ook maar een klein beetje interesseert, dan raad ik je enorm aan om dit spel te gaan spelen. En dan het liefst spoilervrij.

+ Geniaal geschreven non-lineair verhaal

+ Lieftallige en meeslepende personages

+ Spectaculaire audiovisuele stijl

+ Spannende en enerverende real-time strategy-gevechten

– Grafische variatie in kaijugevechten is erg klein

DN-Score: 9,5