Profielafbeeldingen Splatoon 2 toegevoegd aan Switch Online

Maak in april profielafbeeldingen van Splatoon 2 voor je account!

Sinds vorige maand kun je in de Switch Online-app op de hybride console diverse profielafbeeldingen kopen met platina munten. Elke maand kun je de plaatjes van dieren uit Animal Crossing downloaden, die in de desbetreffende maand jarig zijn. Daarnaast staat er ook een andere game centraal en in maart stond Super Mario Odyssey in de schijnwerpers omdat 10 maart Mario Day was. In april wordt Splatoon 2 uitgelicht.

Vanaf vandaag is de eerste serie van afbeeldingen van Splatoon 2 te downloaden via de Switch Online-app op de console. Deze serie bestaat uit 10 personages en nog eens 10 achtergronden. Elk personage kost 10 platina munten en een achtergrond kost 5 platina munten. Let op, deze verzameling is slechts een week beschikbaar! Volgende week dinsdag 12 april 2022 staat weer een nieuwe lading personages en achtergronden van Splatoon 2 te wachten.

Naast de wekelijks wisselende serie afbeeldingen van Splatoon 2, zet Nintendo de jarigen van april uit Animal Crossing in het zonnetje. De dieren die hun verjaardag deze maand vieren, zijn onder andere Melba de koala, Phoebe de struisvogel en Coach de stier. De afbeeldingen van alle 30 jarigen en 10 nieuwe achtergronden zijn nog de hele maand te downloaden. De afbeeldingen van dieren kosten elk 10 platina munten en de achtergronden elk 5 platina munten.

Wil je de collectie van Switch Online afbeeldingen compleet maken, maar kom je platina munten tekort? Voltooi dan missies op de website van My Nintendo en in de Switch Online-app op de console. Je behaalt bijvoorbeeld al gelijk 50 platina munten door Super Metroid in SNES Online te starten.

Ga jij de profielafbeeldingen van Splatoon 2 aan je verzameling toevoegen? Zitten jouw favoriete dieren uit Animal Crossing bij de jarigen van deze maand? Laat het weten in een reactie!