MLB The Show 22 krijgt lanceertrailer

Sla je slag tIjdens honkbalwedstrijden in dit MLB The Show-spel!

Begin dit jaar werd er bekendgemaakt dat MLB The Show 22 naar Nintendo’s hybride console ging komen. Inmiddels hoeven Switch-bezitters niet meer te wachten op deze game, want het spel is vanaf nu namelijk voor de eerste keer te spelen op de Nintendo Switch. Om dat te vieren heeft Nintendo een lanceertrailer op haar officiële YouTube-kanaal gezet. De titel gaat voor een bedrag van €59,99 over de digitale toonbank, al is er ook een Deluxe Add-On te koop. Om deze MLB The Show 22 te downloaden heb je maar liefst 19,1 GB aan vrije opslagruimte nodig.

In MLB The Show 22 kun je honkbalwedstrijden bleven waar je altijd al van droomde. Creëer jouw eigen spelers en neem het onder andere online op tegen vrienden met cross-platform-play. Uiteraard is de de modus Diamond Dynasty terug van weggeweest en zijn er verschillende gameplaystijlen zodat iedereen aan de slag kan gaan met deze titel.

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande lanceertrailer met Shohei Ohtani en Coach in de hoofdrol!

Ga jij aan de slag met MLB The Show op de Nintendo Switch? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!