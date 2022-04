LEGO Star Wars: The Skywalker Saga lijkt een demo te krijgen

De Nintendo Switch eShop lijkt de komst van een demo te verraden.

Sinds vandaag kunnen Nintendo Switch-bezitters aan de slag met LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. En terwijl je zeer binnenkort onze review online zult kunnen vinden, is het wellicht binnenkort ook mogelijk om de titel zelf te proberen aan de hand van een demo. Volgens informatie uit de Nintendo Switch eShop krijgt LEGO Star Wars: The Skywalker Saga namelijk een demo. De productpagina van de game op de Europese websites van Nintendo doet dit vermoeden, aangezien er ‘demo beschikbaar’ staat vermeld.

De website Nintendolife.com merkte dit als eerste op en liet al snel weten dat er in de eShop ‘demo available’ staat vermeld bij de game. Ook op de Nederlandse productpagina staat dit vermeld. Op dit moment is er nog geen demo te downloaden, maar zodra dit het geval is laten we je dit natuurlijk weten!

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga is nu verkrijgbaar voor € 59,99. In de game doorkruis je negen films uit de Star Wars-saga. Hieronder kun je tevens de launch-trailer bekijken. Zou jij deze nieuwe LEGO-titel graag uitproberen aan de hand van een gratis demo? Laat het hieronder weten in de vorm van een reactie!