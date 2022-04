Nobody Saves the World komt nog deze maand naar de Switch

Een nieuwe actie-RPG komt naar de Switch.

Ontwikkelaar Drinkbox Studio´s heeft vandaag een nieuwe game onthuld voor Nintendo s hybride console: Nobody Saves the World. Deze aankomende actie-RPG komt van hetzelfde team dat verantwoordelijk is voor Guacamelee! en moet al op 14 april in de eShop verschijnen. De eerste beelden van de game zijn te bewonderen in onderstaande aankondigingstrailer.

Nobody Saves the World is een actie-RPG welke je vooral veel dungeon´s laat betreden. De titel doet wellicht denken dat niemand de wereld kan redden, maar jij neemt in deze game de rol op je van ´nobody´. In de game kun je transformeren in onder andere een slak, een geest, rat of een draak. Deze transformaties zul je nodig hebben om de verschillende dungeon´s te verslaan. Nobody Saves the World kun je alleen spelen of samen met iemand anders online. De muziek in de game wordt verzorgd door Jim Guthrie.

Lijkt Nobody Saves the World jou een game om in de gaten te houden? Laat het ons hieronder weten!