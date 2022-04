Lila’s Sky Ark verschijnt deze maand op de Nintendo Switch

Bescherm de psychedelische wereld van Lila en help haar vrienden.

Later deze maand kunnen Switch-bezitters aan de slag met Lila’s Sky Ark op Nintendo’s hybride console. De game die is ontwikkeld door Monolith of Minds en over een paar weken wordt uitgegeven door Graffiti Games is namelijk in de Nintendo eShop verschenen, in de sectie binnenkort verkrijgbaar. Het puzzel-avonturenspel gaat vanaf 21 april voor een bedrag van €14,99 over de digitale toonbank. Om deze titel te downloaden heb je 313 MB aan vrije opslagruimte nodig.

In Lila’s Sky Ark bescherm je de psychedelische wereld van Lila tegen angstaanjagende eindbazen en vijanden die geïnspireerd zijn op muziek. Het poëtische mysterie zit vol met geheimen die je kunt ontdekken en puzzels om op te lossen. Weet jij alle vrienden van Lila te redden in dit verhaal vol met verlies, eenzaamheid, verdriet en depressie?

Ben je benieuwd geworden naar Lila’s Sky Ark? Neem dan een kijkje naar de nieuwste trailer.