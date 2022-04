Azumarill slaat zich een weg naar Pokémon Unite

Vanaf 7 april kun je met deze Melee All-Rounder aan de slag.

Vorig jaar verscheen Pokémon Unite voor de Nintendo Switch en mobiel. In deze game speel je allerlei 5-tegen-5-gevechten. Je moet in deze game zoveel mogelijk punten halen, wat je doet door andere Pokémon te verslaan en deze punten in de cirkels van de tegenstander te dumpen. Sinds de release hebben we al heel wat nieuwe Pokémon gezien. Zo zijn onder andere Gardevoir, Blastoise, Decidueye en Hoopa al toegevoegd. Binnenkort komt de volgende Pokémon alweer naar deze game.

The Pokémon Company heeft vandaag namelijk aangekondigd dat we Azumarill binnenkort in het spel kunnen verwachten. Echter weten we nu alleen nog maar dat deze Pokémon op 7 april in het spel zal verschijnen en dat het een Melee All-Rounder is. Meer details zullen de komende dagen bekendgemaakt worden. Wel zijn de eerste beelden van deze Pokémon al vrijgegeven, welke je hieronder kunt zien.