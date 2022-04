Aether Studios kondigt Rivals 2 aan

We moeten nog wel even geduld hebben.

Rivals of Aether is een indie vechtspel welke in 2020 onder andere voor de Nintendo Switch verscheen. Vandaag is het vervolg, Rivals 2 aangekondigd. Rivals speelt zich af in een wereld waar vechtende rivalen de kracht van vuur, water, lucht en aarde gebruiken. De meeste mechanics uit het eerste deel keren terug in Rivals 2, maar dit keer zal de game 3D zijn in plaats van 2D. Ook zal deel 2 een aantal nieuwe mechanics kennen zoals schilden én grijpen.

Op dit moment is nog niet duidelijk voor welke platformen Rivals 2 zal verschijnen. Wél is de intentie om de game naar zoveel mogelijk platformen te brengen. De eerste trailer kun je hieronder bekijken. Wie uitkijkt naar de game moet nog wél even geduld hebben. Rivals 2 moet ergens in 2024 verschijnen.