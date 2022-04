Nieuwe Yoshi-kleuren in Mario Golf: Super Rush

De nieuwe kleuren zijn vrij te spelen via de Ranked Match modus

Mario Golf: Super Rush verscheen in juni vorig jaar voor de Nintendo Switch. En terwijl er niet heel veel content meer wordt toegevoegd, voorziet Nintendo de titel nog wel regelmatig van kleine nieuwigheden, zo ook nu. In Mario Golf: Super Rush kun je nu namelijk verschillende Yoshi-kleuren vrijspelen via de Ranked Match modus. Aan jou de taak om minimaal een A-ranking te behalen om de nieuwe kleuren vrij te spelen. Wanneer dit is gelukt kun je met Yoshi van kleur wisselen wanneer je deze hebt geselecteerd in het scherm waar je een personage kunt kiezen.

Speel jij nog veel potjes golf in Mario Golf: Super Rush? Laat het ons hieronder weten!