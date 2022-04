Nieuwe details The House of the Dead: Remake

Forever Entertainment deelt informatie over onder andere de besturing en game modi.

The House of the Dead: Remake voor de Nintendo Switch werd alweer een aantal jaar terug aangekondigd, maar aankomende week is de release dan eindelijk een feit. Vanaf 7 april is de game exclusief verkrijgbaar op Nintendo s hybride console. The House of the Dead kwam oorspronkelijk uit in 1997 en deze arcadeklassieker is nu in een nieuw jasje gestoken. In deze shooter doorloop je verschillende levels vol zombies én eindbazen met maar een doel: overleven. Forever Entertainment heeft inmiddels nieuwe details gedeeld.

Allereerst de besturing. Er zal geen ondersteuning zijn voor een light-gun. De game is speciaal ontwikkeld voor de Joy-Con én de Pro controller. De game ondersteunt wel de gyro-besturing zodat je alsnog op het scherm kunt richten.

The House of the Dead: Remake zal net geen 25 euro kosten op de Nintendo Switch en daarvoor krijg je op de dag van de release onderstaande content. Ook na de release van de game zal er nog een nieuwe game mode toegevoegd worden aan de game, namelijk de cowboy mode. Een speler kan in deze nieuwe mode twee wapens tegelijk gebruiken. Verder is de game ook samen te spelen. De multiplayer mode is daarbij in twee varianten te spelen: samenwerken of het tegen elkaar opnemen voor de meeste punten.

– local co-op (2 players)

– achievements

– cheat codes

– gallery with monsters (including 3D model, name, description, and a weak point)

– horde mode (up to x15 more monsters)

– story mode

– gyro controls

– analog + buttons controls

– different scoring options (classic, modern)

– difficulty modes (easy, normal, hard, arcade)

– armory (unlockable weapons)

– enemies and paths from the original game

– multiple endings (3 endings from the original game)

– performance mode (more FPS)

– leaderboards with statistics (including IGT)

– different colors to choose for P1 and P2

– Hide UI / UI scaling

– photo mode

Kijk jij uit naar The House of the Dead: Remake? Laat het ons hieronder weten!