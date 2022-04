Komst van Nintendo Switch-versie The Pathless gelekt

Dankzij een Amerikaanse leeftijdsclassificatie weten we nu dat de game naar de Switch komt.

The Pathless verscheen in 2020 al op verschillende platformen echter bleef een Nintendo Switch-versie tot nu toe uit. Daar komt binnenkort echter verandering in. De komst van de Switch-versie is gelekt dankzij een leeftijdsclassificatie van de ESRB, welke leeftijdsclassificaties uitdeelt voor spellen die in Noord-Amerika verschijnen. De instantie heeft nu ook een classificatie in haar database specifiek voor de Nintendo Switch.

The Pathless is een mythisch avontuur van de makers van ABZÛ waarin een boogschutter en een arend een uitgestrekt woud doorkruisen. Een officiële onthulling heeft vooralsnog niet plaatsgevonden maar het lijkt erop dat dit niet lang meer zal duren. Onderstaande (al eerder verschenen) trailer geeft je alvast een indruk van de game.