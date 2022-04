Sakurai blikt terug op alle onthullingsvideo’s van Super Smash Bros Ultimate

Deel 2: van de Inklings tot Sora

Super Smash Bros Ultimate is dan misschien alweer drie jaar oud, maar hij wordt door veel Nintendo-fans nog steeds regelmatig opgestart. De personages, de stages en de gameplay mechanics zorgen ervoor dat deze franchise altijd tijdloos en iconisch blijft. Minstens net zo iconisch zijn de vele onthullingstrailers, die over de games zijn gemaakt.

Vorige week kon je al lezen hoe Sakurai terugblikt op alle onthullingsvideo’s uit Super Smash Bros for WiiU en 3DS. Nu doet de legendarische Super Smash regisseur dit ook voor alle onthullingsvideo’s van Super Smash Bros Ultimate. Van de aankondiging met de Inklings tot aan de trailer van Sora. Ze passeren allemaal de revue. De kans is groot dat je veel van deze trailers al hebt gezien, maar ze zijn zo ontzettend sterk gemaakt dat het altijd leuk is om ze terug te kijken. Daarnaast is het ook interessant om Sakurai’s inzichten in het ontwikkelproces van de game en de verschillende trailers te lezen. De link naar het tweede deel van deze artikelenreeks vind je hier. Heb jij toevallig nog leuke herinneringen of anekdotes over één of meerdere van deze trailers? En welke is jouw favoriet? Laat het weten in de vorm van een reactie!