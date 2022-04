[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

Vera zet wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Verschijnt op: 5 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

In dit LEGO-spel beleef je alle negen Star Wars films op jouw manier: doorkruis het universum en beleef de gekste avonturen als jedi, sith, rebel, premiejager of droid. De keuze is aan jou! Reis over land of in de ruimte in de verschillende voertuigen die tot jouw beschikking staan en beleef de ultieme Star Wars -ervaring! Dit spel geeft gegarandeerd heel veel uur speelplezier!

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition

Verschijnt op: 7 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Chrono Cross is een RPG die tijd en ruimte ontstijgt, er zijn twee werelden die aan elkaar zijn verbonden. Ontmoet meer dan 40 groepsleden en verstrengel dimensies en mensen met elkaar in dit meeslepende drama. Deze versie van het spel is ge-upgrade naar HD, de achtergrondmuziek is qua kwaliteit vooruit gegaan en er zijn verbeteringen aangebracht in gevechten waardoor ze automatisch kunnen en makkelijker zijn.

The House of the Dead: Remake

Verschijnt op: 7 april 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €24,99

The House of the Dead kwam oorspronkelijk uit in 1997 en nu is deze arcadeklassieker in een nieuw jasje gestoken. Betreed het huis van de doden alleen of lokaal met één medespeler, speel een arsenaal aan wapens vrij. Er is maar één doel: levend ontsnappen aan de doorlopende stroom zombies. Kom jij hier levend uit?

Wat verder verschijnt komende week:

4 april 2022: Dashing Dodgems – €11,99

5 april 2022: MLB The Show 22 – €59,99

6 april 2022: Outbreak: Contagious Memories – €29,99

6 april 2022: Z-Warp – €6,99

6 april 2022: Worm Run – €2,99

7 april 2022: Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – €29,99

7 april 2022: Happy’s Humbles Burger Farm – €19,99

7 april 2022: Traditional Braves – €19,99

7 april 2022: Urban Cards – €14,99

7 april 2022: Chinatown Detective Agency – €24,99

7 april 2022: Slipstream – €8,99

7 april 2022: Red White Yellow Zinger – €11,00

7 april 2022: Radioactive Dwarfs: Evil From the Sewers – €4,99

7 april 2022: Spingram – €4,99

7 april 2022: Floating Farmer – €2,99

7 april 2022: Kombinera – €14,99

7 april 2022: Mokoko X – €9,99

8 april 2022: Astro Dogs – €12,99

8 april 2022: Boreal Tenebrae – €6,99

8 april 2022: Calm Colors – €3,99

8 april 2022: Horror Bundle: Paratopic + Fatum Betula – €9,99

8 april 2022: Rocket Cows – €0,99

8 april 2022: Double Shot Gals – €4,99

8 april 2022: 3D Box Sokoban – €3,99

9 april 2022: Axolotl – €6,99

9 april 2022: Micro Stunt Machina – €4,99