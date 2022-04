Prinny Presents NIS Classics Volume 3: La Pucelle: Ragnarok & Rhapsody: A Musical Adventure komt in de zomer naar de Switch

Speel deze zomer twee NIS klassiekers!

In de zomer van 2022 komt de derde verzameling NIS klassiekers naar Nintendo’s hybride console. Prinny Presents NIS Classics Volume 3 bevat twee spellen: La Pucelle: Ragnarok en Rhapsody: A Musical Adventure. NIS heeft aangekondigd dat de fysieke versie van de collectie een limited edition is met onder andere de soundtracks van beide games en een artbook. Deze limited edition is op de site van NIS America te bestellen voor $99,99. Of deze editie ook naar Europa komt, is niet bekend. Ook is nog niet bekend of er een reguliere fysieke versie verschijnt en hoeveel deze eventueel gaat kosten.

De tactische RPG La Pucelle: Ragnarok is ruim 10 jaar geleden alleen verschenen voor de PlayStation Portable in Japan als update van La Pucelle: Tactics. Het originele La Pucelle: Tactics is wel in alle regio’s wereldwijd verschenen voor de Playstation 2. In de aankomende versie voor de Switch kunnen spelers en fans erop rekenen dat alle verschenen DLC erbij zit. Daarnaast hebben de stemmen een opfrisbeurt gekregen en zijn er diverse verbeteringen doorgevoerd om de spelervaring helemaal van deze tijd te maken. Je kunt gebruik maken van sneller reizen tussen de gebieden en je kunt scènes en animaties overslaan.

Ook Rhapsody: A Musical Adventure is een tactische RPG en vindt zijn oorsprong op de originele PlayStation en de Nintendo DS. Voor de Switch-versie zijn er nog geen grote aanpassingen gemeld. Spelers krijgen in ieder geval de originele versie voor de PlayStation met enkele updates, die in de versie de DS verwerkt waren. Je kunt wel de resolutie van het beeld aanpassen van de huidige standaarden tot een simulatie van een ouderwetse beeldbuistelevisie.

Heb jij de andere delen van Prinny Presents NIS Classics in je bezit? Heb jij deze spellen op de oorspronkelijke consoles gespeeld? Bekijk hieronder de trailer en vertel ons of je dit derde deel van Prinny Presents NIS Classics gaat kopen.