Ook dit jaar keert Summer Game Fest weer terug

Dit belooft een zomer vol gameaankondigingen.

Sinds 1995 konden we elk jaar in juni genieten van de E3, waar altijd grootse aankondigingen plaatsvonden. Door de coronapandemie werd de E3 in 2020 echter helemaal geannuleerd. Afgelopen jaar keerde de E3 nog wel in digitale vorm terug, maar helaas is gister bekendgemaakt dat de E3 dit jaar niet zal plaatsvinden. Gelukkig wist Geoff Keighley, de man achter The Game Awards, on in 2020 te verrassen met Summer Game Fest. Dit is één groot digitaal evenement waar uitgevers hun nieuwste spellen tonen en ander nieuws naar buiten brengen. Daarnaast wordt Summer Game Fest elk jaar geopend met een gigantische liveshow waar heel wat grote aankondigingen in gedaan worden.

Gister heeft Geoff Keighley bekendgemaakt dat Summer Game Fest ook dit jaar weer zal terugkeren. Ook dit jaar kunnen we in juni dus weer genieten van een openingsshow en diverse presentaties van verschillende uitgevers. Wat de precieze data van dit evenement worden en welke bedrijven presentaties zullen geven is nog niet bekend. Geoff Keighley zal de komende weken meer informatie naar buiten brengen over dit evenement.

Excited to share that @SummerGameFest will return this June with a slate of events. We'll be producing another Kickoff Live show with announcements, news and first looks.



Much more to share in the coming weeks, along with some very cool new elements for '22. pic.twitter.com/jjXLG8Xueh — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 31, 2022