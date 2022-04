Nintendo voegt speciale edities van Super Punch-Out en Super Mario World toe aan Nintendo Switch online! 

Speel meteen alle levels in de speciale edities van deze iconische games!

Gisteren kon je al lezen dat Nintendo de games Earthworm Jim 2, MAPPY-LAND en Dig Dug 2 aan de service heeft toegevoegd. Nu heeft Nintendo hun Switch online services weer verder uitgebreid met nieuwe versies van oude games. Zo kunnen bezitters van de abonnementsdienst nu genieten van speciale versies van oude klassiekers Super Mario World en Super Punch-Out. In de speciale editie van Super Mario World begin je de game met 99 levens in een aparte versie van Dinosaurland. Deze aangepaste versie speel je normaal gesproken pas vrij wanneer je alle levels in de game hebt gehaald. Nu kun je de vreemde variant van dit iconische eiland meteen verkennen. Daarnaast zijn alle levels uit het originele Super Mario World direct speelbaar in deze versie.

Ook Super Punch-Out heeft een speciale editie gekregen via Switch Online. Net als in die van Super Mario World zijn ook hier alle levels in de game meteen te spelen, zelfs het super moeilijke special circuit. Dit circuit is in de originele game alleen toegankelijk als je alle andere circuits hebt gewonnen. Dus durf jij de strijd aan tegen de allersterkste boksers in de game? In deze versie kun je dat gelijk proberen. Ook kun je een time attack-modus spelen. De hoogste score die er door Nintendo medewerkers is gehaald op het Special Circuit is: 583,550. Mocht jij een echte Punch-Out veteraan zijn, dan is het misschien een interessante uitdaging om deze score proberen te overtreffen.

Deze speciale edities zijn nu speelbaar voor abonnees van het uitbreidingspakket als voor abonnees van de reguliere dienst. Ben jij van plan om met deze speciale edities van klassieke games aan de slag te gaan? Laat het ons weten in de reacties!