Nintendo deelt nieuwe reclames van Nintendo Switch Sports

Ook actrice en model Jessica Alba geniet van deze sportieve Switch game!

Eind deze maand kunnen dan eindelijk aan de slag met Nintendo Switch Sports, het derde deel in Nintendo’s sportieve franchise. Omdat de game over vier weken al uit komt deelt Nintendo steeds meer informatie over de game. Zo hebben ze nu ook twee nieuwe reclames over de game gedeeld op hun YouTube-kanaal. In de eerste reclame zien we in 30 seconden de zes verschillende sporten van de game nog even kort voorbij komen.

De tweede reclame toont actrice en model Jessica Alba, die met haar familie van de game geniet. Samen spelen ze voetbal, volleybal en Tennis. Richting het eind van de reclame zien we ook hoe de Fantastic Four-actrice bezig is met haar eiland in Animal Crossing New Horizons. De twee reclames zijn hieronder te bekijken. Wil je nog meer weten over Nintendo Switch Sports? Bekijk hier dan ook nog de overview trailer waarin de zes verschillende sporten verder worden toegelicht. Heb jij ook zo’n zin om met deze nieuwe sportieve Switch game aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!