Launchtrailer vol glitches voor tERRORbane

Dit grappige avontuur zit vol bugs en glitches!

tERRORbane is vandaag verschenen op de Nintendo Switch. Om dit te vieren heeft uitgever BitNine een launchtrailer online gezet, om nog even de… eh… beste kanten van de game te laten zien. De trailer zit namelijk vol met glitches, maar geen zorgen, want dit hoort erbij! De trailer kun je hieronder bekijken.

In tERRORbane kies jij je eigen, nogal glitchy, avontuur. Hoewel het eerst op een normale RPG lijkt heeft het meer te bieden dan kleine dorpjes en griezelige kerkers. Achter elke hoek kun je namelijk referenties naar momenten uit de geschiedenis van gaming kunnen vinden, of vreemde oplossingen voor normale problemen. Help de ontwikkelaar om elke bug uit zijn game te krijgen! Of doe dat niet en word zelf de bane of errors!