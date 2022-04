Eindelijk een release datum voor Lumberhill – gooi met panda’s en ontwijk dinosaurussen

Na lang uitstellen komt het spel volgende maand eindelijk naar Nintendo Switch

Er is een release trailer opgedoken van het spel Lumberhill, die in 2021 al werd aangekondigd. Vanaf 15 april is deze knotsgekke game eindelijk te koop in de eShop. Stel je voor dat je een houthakker bent, je wilt gewoon je werk doen, namelijk houthakken en daarmee je boterham verdienen. Maar wat nou als de natuur je maar tegen blijft werken? In races tegen de klok probeer je in dit multiplayer avontuur al jouw taken uit te voeren terwijl je bosbranden blust en vecht tegen piraten of apen. Op deze manier reis je de hele wereld rond.

Één grote chaos dus, waarbij teamwork met tot 3 lokale of online-vrienden belangrijk is, maar het ook mogelijk is om te spelen in solo-modus. Voltooi jouw bestellingen ondanks alle tegenslagen. Ontgrendel nieuwe werelden en vaardigheden. Ben jij klaar voor dit zooitje ongeregeld?