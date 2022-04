Don’t Starve Together komt op 12 april naar Nintendo Switch

In Don't Starve Together heb je maar één doel: samen met vrienden overleven. Durf jij deze uitdaging aan te gaan?

Het eerste Don’t Starve-spel is al sinds 2013 te spelen op diverse platformen en nog steeds zijn de spellen uit deze serie onwijs populair. Sinds 2016 is deze game ook samen met vrienden te spelen in de opzichzelfstaande multiplayer-uitbreiding Don’t Starve Together. Deze game is al op vele platformen uitgekomen, behalve op de Switch. Hier komt binnenkort echter verandering in. Eind vorig jaar werd namelijk al bekendgemaakt dat Don’t Starve Together naar de Switch zal komen in de lente van dit jaar, maar een exacte releasedatum bleef nog uit. Inmiddels is bekendgemaakt dat het overlevingsavontuur samen met vrienden op 12 april van start kan gaan.

Ook is bekend geworden dat je vanaf deze datum al jouw vrijgespeelde content kunt gebruiken op Xbox, Steam, Nintendo Switch en WeGame. Hierdoor hoef je evenementen niet meerdere keren te spelen als je iets op meerdere systemen wil vrijspelen. Meer details over deze functionaliteit worden bekendgemaakt zodra deze live is.

In Don’t Starve Together kun je een van de beschikbare personages kiezen, waarbij elk personage een eigen skill met zich meebrengt. Als je jouw personage hebt uitgekozen begint het spel en je hebt hierin maar één doel: overleven, samen met vrienden (of vreemden). Dit doe je door onder andere gewassen te verbouwen, je eigen kamp op te zetten, monsters te verslaan en door slim om te gaan met de weeromstandigheden. Daarnaast heb je een hele wereld om te ontdekken en verschillende geheimen die je kunt ontrafelen.