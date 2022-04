Azure Striker Gunvolt 3 krijgt releasedatum

Lanceert 28 juli op de Nintendo Switch!

Het langverwachte derde deel in de Azura Striker Gunvolt-serie heeft eindelijk een releasedatum! Op 28 juli zal Azure Strike Gunvolt 3 naar de Nintendo Switch komen. Inti Creates kondigde het spel oorspronkelijk aan in 2020. De ontwikkelaars hadden na de uitgave van Azure Striker Gunvolt 2 in 2016 moeite om nieuwe ideeën voor een vervolg te bedenken, wat verklaart waarom er zes jaar tussen deze games in zit. De nieuwe trailer toont veel nieuwe beelden en scenario’s die fans kunnen verwachten in de opkomende release. Voormalig Capcom-leidinggevende Keiji Inafune geeft daar toelichting bij. Geef de trailer vooral even een kijkje. Kijk jij uit naar Azure Striker Gunvolt 3? Heb je de vorige games al gespeeld? Laat het ons weten in de reacties!