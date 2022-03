Ontvang een Shiny Galarian Moltres in Pokémon Sword & Shield

Schrijf je nu in voor het online toernooi in april en ontvang een Shiny Galarian Moltres!

Heb jij in februari en maart in Pokémon Sword & Shield meegedaan aan de 2022 International Challenge? Heb je inmiddels ook jouw eigen Shiny Galarian Articuno en Shiny Galarian Zapdos opgehaald? Dan kun je je vanaf nu inschrijven voor de 2022 International Challenge van april! Als je deelneemt aan het derde en laatste deel van het online toernooi, kun je het legendarische trio vogels compleet maken. Na afloop van het het online toernooi in april staat er namelijk een Shiny Galarian Moltres voor je klaar als Mystery Gift.

De inschrijving voor de Shiny Galarian Moltres is dus al begonnen en de inschrijfperiode loopt af op 15 april 2022 om 1:59 uur (Nederlandse tijd). Je hebt dus twee weken de tijd om je in te schrijven.

Volg deze stappen om je in te schrijven

Start de game Pokémon Sword of Pokémon Shield. Open het menu door op X te drukken. Selecteer VS. Selecteer Battle Stadium. Selecteer Online Competitions. Selecteer Search Official Competitions. Bevestig de voorwaarden en je inschrijving is gereed.

Er zijn wel een aantal dingen om rekening mee te houden:

Schrijf je op tijd in! Je kan je niet meer inschrijven, als het online Pokémontoernooi al is begonnen.

Je dient Nintendo Switch Online of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket te hebben om mee te kunnen doen met dit online toernooi.

Je moet in Pokémon Sword of Pokémon Shield het verhaal doorspelen tot je de Dynamax Band bezit, anders krijg je in het menu niet de optie om deel te nemen aan online toernooien.

Je kan per Nintendo Switch-systeem met maar één gebruikersaccount meedoen, zorg er dus voor dat je de juiste gebruiker kiest voordat je de game start.

Je kan wel met hetzelfde gebruikersaccount deelnemen met beide games, dus Pokémon Sword EN Pokémon Shield, als je in beide games de Dynamax Band bezit.

Niet alle Pokémon zijn toegestaan bij dit online toernooi. Let bij het samenstellen van je team op het battle-ready symbool en op toegestane held items. Dit wordt goed aangegeven in de game, wanneer er iets aan de hand is met je samengestelde team.

Toernooiperiode

De 2022 International Challenge voor de Shiny Galarian Moltres loopt van 15 april 2022 om 02:00 uur tot en met 18 april 2022 om 1:59 uur (Nederlandse tijd). Start de game Pokémon Sword of Pokémon Shield op en neem deel aan het online toernooi met je gekozen Pokémonteam.

Let op! Tijdens deze periode moet je aan minimaal 3 toernooibattles deelnemen om na afloop van het toernooi Moltres te kunnen ophalen. Het maakt overigens niet uit of je deze 3 battles wint of verliest.

Haal na afloop je Shiny Pokémon op

Kort na afloop van deze toernooiperiode kun je jouw Shiny Galarian Moltres ophalen volgens deze stappen.

Start de game Pokémon Sword of Pokémon Shield. Open het menu door op X te drukken. Selecteer Mystery Gift. Selecteer Get a Mystery Gift. Selecteer Get Battle Stadium Rewards.

Mocht je een foutmelding krijgen, dan moet je waarschijnlijk eerst de online ranglijsten en toernooiresultaten ophalen bij Battle Stadium in het VS.-menu.

Ga jij weer meedoen op het legendarische trio vogels compleet te maken in Pokémon Sword & Shield? Vertel het in een reactie hieronder!