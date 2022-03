Nieuwe NES en SNES games toegevoegd aan Nintendo Switch Online

Dig Dug II, Mappy Land en Earthworm Jim 2!

Nintendo heeft drie nieuwe NES en SNES games aangekondigd voor Nintendo Switch Online. Het zijn de NES games Dig Dug II en Mappy land, en de SNES game Earthworm Jim 2. Dig Dug II en Mappy Land zijn beide uitgegeven door Bandai Namco. Earthworm Jim 2 is uitgegeven door Interplay. Bijzonder genoeg staan de eerste Dig Dug en Earthworm Jim nog niet op de service, maar hun sequels nu dus wel. Verder is het nog niet zo lang geleden dat Nintendo EarthBound en EarthBound Beginnings aan Nintendo Switch Online toevoegde. Wellicht betekent deze nieuwe aankondiging dat Nintendo hun releases op Nintendo Switch Online weer aan het opschalen is. Evengoed zou het ook een toevalligheid kunnen zijn. Wat vind jij van deze update? Heb je deze games al eens gespeeld, of gaat dit jouw eerste keer zijn? Laat het ons weten in de reacties!

Three classic #SuperNES and #NES titles are now live for #NintendoSwitchOnline members!



☑️ DIG DUG II

☑️ MAPPY-LAND

☑️ Earthworm Jim 2 pic.twitter.com/qawCo7bWLm — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 31, 2022