Let’s Get Fit verschijnt in mei op de Nintendo Switch

Switch-bezitters zullen nog anderhalve maand moeten wachten.

Eerder dit jaar werd er in februari aangekondigd dat Let’s Get Fit naar Nintendo’s hybride console. Echter was er in die maand nog geen exacte releasedatum bekendgemaakt, maar inmiddels weten we wanneer deze fitnessgame verschijnt. Ravenscourt, Voxler en Exkee hebben vandaag namelijk naar buiten gebracht dat het sportspel 13 mei te spelen zijn op de Nintendo Switch. Op de digitale prijs en een trailer zullen Switch-bezitters nog even moeten wachten, maar we weten wel dat Let’s Get Fit een fysiek exemplaar gaat krijgen die voor een bedrag van €39,99 over de toonbank gaat.

Let’s Get Fit bevat meer dan 100 unieke oefeningen voor verschillende spiergroepen met variabele intensiteit, waardoor iedereen met deze titel kan beginnen. Naast het grote aantal oefeningen biedt de game jou een aantal dingen om je gemotiveerd te houden. Je kunt op een kalender je voortgang bijhouden en er zijn uitdagingen die je kunt behalen. Bovendien is er ook een online-klassement aanwezig en zijn er vier coaches om jou te begeleiden.