Kamiwaza: Way of the Thief krijgt remaster op de Switch

Voor het eerst in het westen!

Vandaag werd bekend gemaakt dat Kamiwaza: Way of the Thief een remaster krijgt. Deze Stealth actie titel komt oorspronkelijk alweer uit 2006, waar hij toendertijd alleen in Japan op de PS2 verscheen. Uitgever Acquire brengt daar nu verandering in, want niet alleen komt hij naar de Switch, hij zal ook voor het eerst in het westen verschijnen. De game heeft momenteel een releasedatum van deze herfst. De trailer kun je hieronder bekijken.

In Kamiwaza: Way of the Thief speel jij Ebizo, een ridderlijke bandiet die steelt van de rijken en geeft aan de armen. Leer de kunst van het stelen terwijl je verschillende missies uitvoert: van zakkenrollen tot het ongezien beroven van banken. Het verhaal veranderd gebaseerd op de keuzes die je maakt en de mensen die je ontmoet.