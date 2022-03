Gameplay trailer toont nieuwe beelden XEL

Deze Zelda geïnspireerde game komt deze zomer naar de Switch

Uitgever Assemble Entertainment en ontwikkelaar Tiny Roar hebben een nieuwe trailer online gezet van XEL, een action-slash sci-fi game. De trailer laat verschillende landschappen en puzzels zien, en het feit dat je in de tijd kunt reizen om die puzzels op te lossen. De game staat gepland voor deze zomer. De trailer kun je hieronder bekijken.

In XEL volg je het verhaal van Reid, die aanspoelt op een voor haar onbekend eiland. Ze is haar geheugen kwijt en weet niet wie ze is of waar ze vandaan komt. Tijdens haar zoektocht om antwoorden op die vragen te vinden ontdekt ze een nieuw land vol aandoenlijke personages en vol kerkers met onmogelijke puzzels. Natuurlijk vind ze vele voorwerpen tijdens haar reis, sommige welke zelfs ervoor zorgen dat ze de tijd kan manipuleren! AL snel ontdekt ze de vele geheimen van het land XEL, maar heeft ze de kracht en moed om hier iets mee te doen? Of zit ze straks ook vast in een eindeloze lus van gevaar en wanhoop?