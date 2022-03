Dit heeft Nintendo Switch Sports allemaal te bieden

Je ziet het hier in de gloednieuwe overview trailer!

Afgelopen maand werd er in februari aangekondigd dat Nintendo Switch Sports naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel we al vrij veel weten over dit spel is er vandaag een overview trailer online gezet. Hierin wordt alles tot in de puntjes uitgelegd over deze game. Tevens is het vervolg van Wii Sports nu al vooraf te bestellen via de eShop voor een bedrag van €39,99. Ook is er later deze maand op de dag van release, op 29 april, een fysiek exemplaar te verkrijgen met daarbij een bijbehorende beenband-accessoire.

In Nintendo Switch Sports ga je aan de slag met tennis, bowlen, chanbara, volleyball, badminton en voetbal. Je zwaait, trapt en smasht jezelf naar de overwinning in deze verzameling sporten zowel lokaal met vrienden als online. Bovendien worden er later nog twee gratis software-updates uitgebracht, waarvan één in de zomer en de andere in de herfst plaats zal vinden. Weet jij jouw vaardigheden op de proef te stellen en zoveel mogelijk wedstrijden te winnen?

Ben je benieuwd geworden? Bekijk dan onderstaande trailer!

