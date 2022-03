The Stanley Parable: Ultra Deluxe komt volgende maand naar Nintendo Switch

Vanaf 17 april is dit spel vol tegenstrijdigheden verkrijgbaar

Crows Crows Crows heeft met een release date trailer bekend gemaakt dat The Stanley Parable: Ultra Deluxe op 17 april te spelen is op onze favoriete console. Eindelijk, want het spel werd in 2018 al aangekondigd. Tien jaar geleden kwam dit eerste-persoons exploratie spel al uit, maar dit zal de eerste release zijn van de franchise op de Nintendo Switch. Ultra Deluxe houdt in dat het basis-spel flink is uitgebreid met nieuwe keuzes en geheimen om te ontrafelen.

Speel als Stanley, of niet als Stanley. Maak keuzes of laat keuzes jou maken. Eindig het spel, maar eindig toch niet. The Stanley Parable: Ultra Deluxe is tegenstrijdigheid op tegenstrijdigheid. Ga jij hem spelen?