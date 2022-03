Snow Bros. Special krijgt nieuwe trailer – release in mei

Beleef deze klassieke platformer opnieuw op de Nintendo Switch.

Onlangs werd al bekend dat Snow Bros, een klassieke platformgame uit de jaren ’90, naar de Nintendo Switch komt. Vandaag is er een gloednieuwe trailer van de game vrijgegeven én hebben Daewon Lab Media en CRT Games de releasedatum van de game onthuld. Snow Bros. Special zal namelijk op 19 mei dit jaar verschijnen. De nieuwe trailer kun je hieronder bewonderen.

Snow Bros. Special is een nieuwe versie van het origineel genaamd Snow Bros. Het is een platformgame uit de jaren ’90 met in de hoofdrol twee sneeuwmannen genaamd Nick en Tom. Aan deze sneeuwmannen de taak hun Koninkrijk te redden en de prinses te bevreiden. Dit doen ze door de kwaadaardige koning Artych te verslaan. In deze nieuwe versie kun je niet alleen in je eentje spelen, maar ook samen in co-op.

Ken jij de game nog van vroeger en kijk je uit naar deze nieuwe versie?