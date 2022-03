Launchtrailer actie-RPG Crystar

De game is vanaf 1 april te spelen op de Switch.

Actie-RPG Crystar verschijnt binnenkort op de Nintendo Switch. De game is al enige tijd te spelen op andere platformen, en vanaf 1 april dus ook op de Switch. Om dit te vieren heeft NIS America alvast een launch trailer online gezet. Hierin komt vooral het verhaal van de game nog even goed naar voren. De trailer kun je hieronder bekijken.

Crystar volgt het verhaal van zussen Rei en Mirai, die zich plotseling in een andere wereld bevinden. In deze wereld lopen vreemde buitenaardse monsters rond, maar Rei ontdekt al snel dat ze een verborgen kracht bezit waarmee ze terug kan vechten. Ze raakt hier echter de controle over kwijt en dood per ongeluk Mirai. Ze wordt daarna benaderd door demonen die haar een contract aanbieden: als zij hun Executioner wordt en deze wereld bevrijd van corrupted monsters weten hun een manier om Mirai terug te krijgen.