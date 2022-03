[Sfeerimpressie] Dutch Comic Con 2022: Opnieuw een geslaagde editie

Na ruim tweeënhalf jaar was er dan eindelijk weer een Comic Con!

Afgelopen weekend was er voor het eerst in bijna tweeënhalf jaar weer een nieuwe editie van de Dutch Comic Con. Ook wij van Daily Nintendo waren van de partij. Maar was deze editie weer net zo leuk als anders? En wat is er in de tussentijd allemaal aan de beurs veranderd? Je leest het in onze sfeerimpressie.

Eindelijk weer een Comic-con!

Deze 10de editie van DCC zou eigenlijk in 2020 al plaatsvinden, maar is door de coronapandemie keer op keer uitgesteld vanwege de maatregelen. Afgelopen weekend kon deze jubileumeditie dan eindelijk doorgaan en het voelde weer erg goed om op deze bekende comic-beurs te zijn! De sfeer voelde bij binnenkomst meteen heerlijk oud en vertrouwd aan! Hoewel het dit jaar om een jubileumeditie gaat, viel dat niet aan de beurs te merken. Sterker nog: het voelde in bepaalde opzichten zelfs kleiner dan in voorgaande jaren. In sommige hallen zat wat meer ruimte tussen de verschillende stands dan anders. Misschien dat dit toch nog wat te maken heeft met de gevolgen van corona en wilden bedrijven wellicht wat rustiger aan doen. Of wellicht waren er door de organisatie minder plekken beschikbaar gesteld. Gelukkig voelde de beurs ondanks deze extra ruimte niet leeg aan en was er nog genoeg te zien en te kopen.

Rustige beurs

Ook qua drukte viel het dit keer reuze mee. Wij waren zaterdag vanaf 09:30 aanwezig op de beursvloer en zijn tot ongeveer 16:00 uur gebleven. In de middag werd het rond 12 uur wel wat drukker, maar nooit werd de beurs hierdoor onoverzichtelijk. Het was gezellig druk deze Comic-Con! Of dit op zondag anders was weten we niet. Mocht jij toen geweest zijn, laat ons dan vooral weten hoe jij die dag hebt ervaren. Dat het niet storm liep komt waarschijnlijk door de nog steeds heersende Omikron-variant. De kans is groot dat we ons op volgende edities wel weer door mensenmenigtes moeten wurmen om alle vette goodies te kunnen zien.

Boordevol collectibles

Over goodies gesproken, de Dealer Hall was dit keer weer gevuld met de allermooiste gadgets, merchandise en figurines! Of je nou amiibo’s, Funko Pops, comics, games, fictieve zwaarden of LEGO verzamelt. Van werkelijk alles dat er te bedenken valt en van iedere populaire franchise was wel iets te vinden. De collectors onder ons konden hun spaarpotjes weer stuk slaan voor de gigantische hoeveelheid spullen die hier te koop waren.

De Star Wars sculpturen In de Experience Hall maakten op ons het meest indruk. Deze beelden zijn allemaal grotendeels door maar één persoon gemaakt en zien eruit alsof ze rechtstreeks uit de films komen. Op de beurs spraken we een meisje die aan een Yoda sculptuur heeft gewerkt, waar ze op dit moment twee weken mee bezig is geweest. Vervolgens vertelde ze dat hij nog niet helemaal af is, terwijl het er nu al bijna fotorealistisch uitzag.

Het was echt waanzinnig om te zien hoeveel detail er in al deze prachtige beelden is verwerkt! Ze waren dan ook niet goedkoop. Voor zo’n sculptuur betaal je tussen de 500 en 700 euro, maar dan heb je wel iets bijzonders! Wat er verder stond was ook zeker mooi om te zien, maar verschilde weinig van wat er werd verkocht op voorgaande Comic-Cons.

Prachtige cosplays

Hoewel het kijken naar goodies en gamegerelateerde spullen altijd leuk is, zijn de grootste trekpleisters van Comic-Con toch wel de cosplayers die hier op afkomen. Dat was dit jaar niet anders. Vriendengroepen en complete families kwamen weer naar de beurs om daar de liefde voor hun favoriete personages te tonen in hun zelfgemaakte kostuums. Bijna iedere grote franchise was middels cosplay wel aanwezig op Comic-Con. Van de superhelden van Marvel en DC, tot gamepersonages van onder andere Nintendo. Ook veel karakters uit Oosterse anime- en manga-producties passeerden de revue.

Er was deze editie niet één franchise of personage dat veel meer werd gecosplayed dan andere. De cosplayers waren buiten de beursvloer ook op de mainstage te vinden. Hier werden namelijk diverse cosplay-catwalks en andere leuke cosplay-activiteiten georganiseerd. Op een gegeven moment werd er zelfs een huwelijskaanzoek gedaan op de mainstage. Daarop volgden twee prachtige Star Wars gethematiseerde optochten. Hier kwamen droids, bountyhunters, Jedi’s en Mandalorians het toekomstige echtpaar begeleiden.

Mager game-aanbod

Als er dan toch een kritische noot over deze Comic Con moet worden gekraakt, dan gebeurt dat over de game-afdeling. Nou is het game-aanbod nooit het grootste en belangrijkste aspect van Comic Con, maar dit keer was die kaler dan in voorgaande Comic Con’s. Eerder schreef ik al dat er wat meer ruimte tussen de stands zat op deze editie. Dat was voornamelijk in deze hal van toepassing. De grote afwezige was Nintendo. Zij hadden voorgaande jaren altijd wel een stand op de beurs. Hier stonden ze dan vaak met minstens vier (nieuwe) games en daarbuiten werden er de hele dag door leuke casual toernooien van onder andere Mario Kart en Super Smash georganiseerd. Nou waren Mario Kart en Smash samen met Pokémon Unite wel vrijuit speelbaar bij andere stands, maar deze misten de community-vibe die zo’n Nintendo-stand wel heeft.

(Moderne) Playstation- en Xbox-games hebben we ook niet kunnen vinden. Er was wel een stuk waar je veel retro-games kon spelen. Van de NES tot aan de Gamecube en diverse SEGA-consoles waren hier speelbaar. Daarnaast stonden er ook nog wat arcadekasten op de beurs. Hier moest echter wel geld in gegooid worden om er gebruik van te maken. En hoewel dit vrij normaal is bij arcadekasten voelde het nadat je al entree hebt betaald toch een beetje gek om nog extra geld in een machine te gooien voor enkele minuten speelplezier.

Voor de PC-gamers waren onder andere Leageu of Legends en Rainbow Six te spelen. Daarnaast kon je op de mainstage kijken naar professionele toernooien van Just Dance, Overwatch en Super Smash. Ondanks dat er nog wel wat te beleven viel, was de afwezigheid van Nintendo wel een gemis en kwam ik als Nintendo-fan/console-gamer in deze hal toch een beetje van een koude kermis thuis. Gelukkig staan ze volgende maand wel op Heroes Made in Asia in Gorinchem.

Conclusie

Na ruim tweeënhalf jaar was het super tof om een Comic-Con mee te maken! In het begin moesten we even wennen om na lang thuiszitten weer zoveel verschillende mensen te zien. Toen we hier echter eenmaal aan gewend waren was het heerlijk om in het epicentrum van de geekcultuur te zijn! Hoewel de game-afdeling helaas wat tegenviel en deze editie wat kleiner en kaler van opzet was dan anders, mocht dat de pret zeker niet drukken! De prachtige cosplays, de mooie, zeldzame items en sowieso de algehele sfeer en verbondenheid van de beurs en de geekcultuur was weer geweldig om mee te maken!