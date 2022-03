Dead Cells krijgt Break the Bank-update

Een nieuw bioom, genaamd The Bank, kan je nu gaan verkennen!

Dead Cells kwam ruim drie jaar geleden uit op Nintendo’s hybride console en heeft ondertussen al een hoop betaalde en gratis uitbreidingen gekregen. Zo kwam er afgelopen januari nog de betaalde DLC genaamd The Queen & The Sea uit. Ditmaal kan iedereen genieten van nieuwe content aangezien Break the Bank een gratis update betreft. Lang wachten tot de update uitkomt, is niet nodig. De update is namelijk vanaf nu te downloaden. Daarnaast heeft ontwikkelaar Motion Twin ook een trailer met beelden van deze update gedeeld. Bekijk dit filmpje hieronder.

De Break the Bank-update bevat de nieuwe bioom The Bank. Je moet wel minimaal één keer Hand of the King of The Queen bereikt hebben om The Bank te kunnen betreden. The Bank kan je vervolgens betreden door de schatkist te openen, die willekeurig tijdens jouw run verschijnt. Het is wel een belangrijke keuze of je hem opent of niet, dus denk goed na. Als je hem namelijk niet opent, dan is de volgende mogelijkheid om The Bank te betreden pas in jouw volgende run. Daarnaast zijn er drie nieuwe vijanden, wapens en mutaties toegevoegd.

