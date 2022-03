[Preview] 13 Sentinels: Aegis Rim – Een onmiddellijk meeslepend sci-fi avontuur

De meesterlijke 13 Sentinels: Aegis Rim komt op 12 april naar de Nintendo Switch. Wij mochten hem alvast spelen!

Op 22 september 2020 kon de wereld voor het eerst genieten van 13 Sentinels: Aegis Rim, de nieuwste game van geliefde gameontwikkelaar Vanillaware. De oorspronkelijke PlayStation 4-release werd bekroond met meerdere prijzen en onderscheidingen, zoals de ‘Annual: Work of Excellence’-onderscheiding tijdens de Japanse Game Awards 2020. Nu komt dit raadselachtige sci-fi avontuur op 12 april ook naar de Nintendo Switch toe. Wij hebben de eerste paar uur van het spel al mogen spelen en zijn enorm te spreken over onze eerste indrukken. In deze preview vertellen we je wat je te wachten staat als je 13 Sentinels: Aegis Rim gaat spelen.

Mysterie door de tijd

13 Sentinels: Aegis Rim draait om 13 hoofdpersonen die ieder een belangrijke rol spelen in het lot van de wereld. Het spel begint met Juro Kurabe, een scholier die leeft in 1985 en een liefde heeft voor sci-fi films. Juro heeft de laatste tijd regelmatig vreemde dromen, die toch erg realistisch aanvoelen. Hierin ziet hij visioenen van monsters die in de toekomst de wereld verwoesten. Zijn slaperige klasgenote Iori Fuyusaka heeft ook soortgelijke vreemde dromen. Het perspectief schakelt regelmatig tussen Juro en Iori, maar ook andere personages zoals de flirterige Shu Amiguchi, de stoere Yuki Takamiya, de mysterieuze Ei Sekigahara en de hopeloos verliefde Megumi Yakushiji. Al snel krijg je een heel goed beeld van de diepe persoonlijkheden van ieder van deze hoofdpersonen.

Het blijkt dat al deze personages verwikkeld zijn in een enorm diep mysterie. In de toekomst wordt de wereld namelijk verwoest door mechanische kaiju genaamd Deimos. Om deze verschrikking te verslaan reizen meerdere personages met gigantische mecha’s genaamd Sentinels door de tijd heen in een poging de toekomst te veranderen. Zo reis je reglmatig tussen verschillende tijdsperiodes zoals 1945, 1985, 2025 en 2065. Het verhaal is gebouwd op constante plotwendingen die je alsmaar laten afvragen wat er nou werkelijk gebeurt en wie je wel en niet kunt vertrouwen. De verschillende sprongen door de tijd heen maken het allemaal nog verwarrender. Toch is het verhaal nooit moeilijk te volgen en raak je juist enorm diep geïnteresseerd in het ware verhaal achter alle geheimen.

Strategische gameplay in geweldige mecha’s

13 Sentinels is niet alleen een visual novel, maar ook deels een real-time strategy-spel. Tussen de verhaallijnen van de personages door zal je de Sentinels moeten gebruiken om de Deimos een kopje kleiner te maken. De 13 hoofdpersonen hebben ieder een eigen Sentinel met eigen aanvallen, stats en andere vaardigheden. Je zult de speciale vaardigheden van iedere Sentinel moeten gebruiken om de overwinning weten te behalen. Gelukkig geeft het spel je verschillende moeilijkheidsopties, zodat ervaren en onervaren spelers stuk voor stuk van het spel en het verhaal kunnen genieten.

De gameplay heeft dus een beetje weg van tactische spellen als Fire Emblem, Advance Wars en Triangle Strategy, met wat tower defense-elementen. En dan dus allemaal in real-time, in plaats van turn-based. Voor spelers die geen fan zijn van dit genre, wees gerust! Het is meer dan haalbaar om het gehele verhaal mee te maken ook als je niet goed bent in real-time strategy-spellen. Het spel is al met al erg vergeeflijk en je krijgt meer dan genoeg tijd om met verschillende strategieën te experimenteren. Het lijkt aanvankelijk allemaal misschien wat overweldigend, maar al gauw word je een kei in het besturen van de Sentinels.

Simpelweg een audiovisueel meesterwerk

Zelden heb ik een spel gezien met zo’n mooie grafische stijl als 13 Sentinels: Aegis Rim. Ontwikkelaar Vanillaware staat bekend om hun unieke en prachtige tekenkunsten, wat ze al eerder hebben bewezen in games als Odin Sphere, Muramasa: The Demon Blade en Dragon’s Crown. In tegenstelling tot de fantasy settings van die games, bevat 13 Sentinels een mix tussen alledaags en sci-fi. Toch bevatten de scènes een enorm scala aan verschillende locaties en tijden van de dag, met een enorme variatie aan kleurgebruik en belichting. Het is simpelweg een genot voor de ogen. De muziek is in vergelijking een stuk subtieler, maar weet alsnog altijd om de juiste toon te zetten bij iedere scène. Ook het stemmenwerk is uitstekend gedaan. Ieder personage heeft een mooie en herkenbare stem die goed bij het karakter past, waardoor ze nog weer verder tot leven worden gebracht.

Voorlopige conclusie

We hebben pas de eerste paar uur van 13 Sentinels: Aegis Rim kunnen spelen, dus ongetwijfeld staat ons nog van alles te wachten. Alleen al in de proloog is het verhaal onmiddellijk meeslepend en blijf je je afvragen hoe alles in elkaar steekt. En dat is nog maar dat eerste paar procent van het spel! Als de rest van het spel even goed is als het begin, of zelfs nog beter, dan kunnen we simpelweg niet wachten om verder te spelen. Hoewel de real-time strategy-gameplay aanvankelijk nogal simpel begint zodat je de gameplay onder de knie kunt krijgen, is deze alsnog erg spannend en actief. De latere gevechten zullen de intensiteit vast en zeker opschroeven.

13 Sentinels: Aegis Rim verschijnt op 12 april op de Nintendo Switch. Wij raden alle fans van visual novels, kunstzinnige graphics en gave sci-fi verhalen zeker aan om dit spel een kans te geven op release. Kijk jij uit naar de release van deze game? Heb je de PlayStation 4-versie al gespeeld, of gaat de Switch release jouw eerste keer worden? Laat het ons weten in de reacties!