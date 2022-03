Parkasaurus verschijnt eind april op de Nintendo Switch

Bouw een succesvol park met dinosauriërs!

Eind vorig jaar werd er in december tijdens een Indie World-evenement aangekondigd dat Parkasaurus naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel erop dat moment gezegd werd dat het simulatiespel in de lente zou verschijnen, is de exacte releasedatum inmiddels bekend. De game is namelijk in de Nintendo eShop verschijnen, onder het kopje binnenkort verkrijgbaar, waardoor het duidelijk is dat deze titel vanaf 28 april te spelen is op de Nintendo Switch. Parkasaurus gaat voor een bedrag van €20,99 over de digitale toonbank.

Parkasaurus is een simulatiespel waarin je jouw eigen dinopark kunt bouwen en beheren. Je creëert verblijven voor dinosauriërs en zorgt ervoor dat de reptielen daar blij mee zijn. Uiteraard is het park ook te bezoeken door mensen, die natuurlijk ook iets willen smikkelen en misschien ook wel souvenirs mee naar huis gaan nemen. Zorg dus ook dat jouw gasten zichzelf goed kunnen verwennen. Gaat het jou lukken om een succesvol park te bouwen en ervoor te zorgen dat de dinosauriërs niet uit hun hokken kunnen komen?