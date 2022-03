Nun Massacre verschenen in de eShop

Bekijk de trailer en de gameplay van dit horrorspel.

Nun Massacre van Puppet Combo verscheen vorige week in de eShop. Deze stealth horrorgame gaat over de digitale toonbank voor €5,99. Het spel grijpt terug naar het grafische uiterlijk van de 5e generatie spelcomputers van ruim 20 jaar geleden. Ook de gameplay van Nun Massacre gaat geheel in stijl terug naar de tijd van de eerste 3D-spellen voor bijvoorbeeld de originele PlayStation en de Nintendo 64. Je kunt de game ook spelen in verschillende schermformaten.

In Nun Massacre krijg je een brief thuisgestuurd, waarin staat dat je je zieke dochter moet opzoeken op een kostschool. Al vanaf het begin van jouw reis begint de ellende en strand je met autopech in de stromende regen. Alsof dat nog niet genoeg is, moet je vervolgens uit de handen zien te blijven van een moordlustige non. Of jij je dochter nog gezond terugziet en of het lukt om te ontsnappen aan de non, hangt af van hoe je het spel speelt. Er zijn namelijk meerdere eindes vrij te spelen in Nun Massacre.

Bekijk hieronder de trailer en meer dan 20 minuten aan gameplay van Nun Massacre. Vertel ons ook hoe jou deze game lijkt.