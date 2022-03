Eastward krijgt een fysieke release in het westen

Met supergave Collector's Edition en Vinyl Release. Een uniek bordspel bij je spel?

Vorig jaar kwam Eastward uit op de Switch, maar alleen digitaal. Of nou ja, voor ons alleen digitaal. Japan had als enige een fysieke release. Maar daar komt verandering in! Chucklefish en Pixpil werken samen met iam8bit en Skybound Games voor fysieke edities voor ons hier in het westen.

Als eerste komt er een standard editie die is gepland voor 24 mei dit jaar. De Collector’s Edition komt later dit jaar en heeft wat toffe extra’s. Naast een exclusieve cover sheet van artiest Laura Bifano, zit hierin ook de officiele Eastward Board Game. Het spel is gemaakt door designer Erich Meyr (van Squansch Games en Insomniac Games) en illustrator Ryan Brinkerhoff.

In dit coöperatieve bordspel ga je met 2-4 spelers samenwerken om dorpelingen te redden en vijanden te verslaan. Dit terwijl je in een race bent met een sinister miasma dat de hele wereld dreigt op te slokken. Maar wacht, je hebt keuze uit niet één, maar twee bordspellen. Het bordspel van de limited-edition vinyl is te combineren met het bordspel van de Collector’s Edition en dient dan als uitbreiding. Beide versies zijn los van elkaar te spelen, of je combineert ze dus tot het totaalplaatje van de stad voor een epische avond speelplezier. Het is alleen wel wat aan de prijzige kant, dus weet waar je aan begint.

Het verhaal van Eastward gaat over een maatschappij die aan het instorten is. De populatie bereikt een dieptepunt en de wereld is langzaam aan het vergaan. John, een hardwerkende mijn-medewerker ontdekt op een dag een jong meisje genaamd Sam. Zij zit diep onder de grond verstopt in een geheim onderkomen. Wanneer hij haar bevrijd vluchten ze samen de stad uit, om samen niet alleen meer over haar achtergrond te ontdekken, maar ook waarom de wereld aan het vergaan is.

Hieronder kun je nog een eerder verschenen trailer van de game bekijken.

Meer details over de Collector’s Edition en vinyl release volgen later, maar pre-orders zijn vandaag begonnen via de iam8bit winkel. Prijzen zijn op het moment als volgt: $34,99 voor de standaard versie. $74,99 voor de Collector’s Edition, en $79,99 voor de Vinyl Soundtrack versie. Zijn er fans die hier naar uitkijken?

Bron: iam8bit PR