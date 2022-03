Dungeon Defenders: Going Rogue aangekondigd voor de Switch

Dungeon Defenders + roguelite? Kom maar door!

Vandaag kondigde Chromatic Games een nieuwe roguelite spin-off game aan in hun tower defense RPG serie. Dungeon Defenders: Going Rogue is toevallig zelfs per vandaag beschikbaar in de Steam Early Access catalogus voor als je erg nieuwsgierig bent. Voor consoles is het nog even wachten. Een korte beschrijving geven we hieronder.

In Dungeon Defenders: Going Rogue is het aan jou om de Eternia Crystal te beschermen tegen hordes monsters. Denk aan orcs, goblins, draken en natuurlijk ook verschillende eindbazen. Gelukkig, zoals een roguelite betaamt, kun je items vinden om je karakter sterker te maken.

Je kunt in de game met vier verschillende personages spelen, elk met hun unieke vaardigheden en aanvallen. Repetitief wordt het ook niet, want er zijn meer dan 20 maps om doorheen te kunnen spelen. En, als laatste, kun je natuurlijk het gevaar in je eentje te lijf maar je mag ook samenwerken met anderen via online co-op.

En als laatste hieronder een trailer voor Dungeon Defenders: Going Rogue.

Chromatic Games heeft nog geen datum aangegeven waarop Dungeon Defenders: Going Rogue naar de Switch komt. Als er meer bekend wordt houden we je op de hoogte!

Bron: Chromatic Games PR