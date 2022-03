Coromon voor Switch uitgesteld

Nieuwe releasedatum voor de Switch-versie is nog niet bekend.

De afgelopen weken plaatsten we op Daily Nintendo een aantal artikelen over de gameplay van Coromon en werd er afgeteld naar de releasedatum. Op Steam komt de game nog steeds uit op donderdag 31 maart 2022, maar voor de Switch is de release tot nader bericht uitgesteld. In onderstaand Twitterbericht geeft ontwikkelaar TRAGsoft een verklaring. Hieronder zijn de belangrijkste punten uitgelicht.

Er zijn voor de Switch-versie van Coromon problemen met de online functionaliteit en met de cross platform multiplayer. De versie voor de pc op Steam zou moeten werken zoals door de ontwikkelaar is bedoeld en kan daarom verschijnen op de geplande datum. Tot slot staat in de verklaring dat met man en macht wordt gewerkt om de problemen voor de Switch-versie op te lossen. Daarna zal TRAGsoft zo snel mogelijk met een nieuwe releasedatum komen.

Indien je de artikelen over de gameplay van Coromon gemist hebt, kun je ze alsnog nalezen. Hier vind je de uitleg en beelden over het gevechtssysteem en hier lees over de aanpasbare moeilijkheidsgraden.

Keek jij al uit naar Coromon op de Switch? Vind je het jammer dat je moet wachten om te jagen op de monsters? Laat het weten in een reactie hieronder.