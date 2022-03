Bekijk de trailer van dit nieuwe horror-spel voor Nintendo Switch

Gebaseerd op Japanse folklore

Ikai is een first-person horrorgame gemaakt door PM Studios, waarbij de Japanse folklore een grote rol speelt. Houd je hart vast wanneer je oog in oog staat met demonische wezens en duik in een verhaal vol bijgeloof en nieuwe ontdekkingen. Ikai zit boordevol angstmomenten waarbij je oog in oog staat met het kwaad, puzzels om te kraken omdat ze proberen om je tegen te houden en let op beschermende tekenen tegen vreemde geluiden en gebeurtenissen.

Bij een lancering van een nieuw spel hoort natuurlijk ook een tralier, bibber je mee en ga je gelijk spelen, of durf je niet?