Anuchard komt in april naar de Switch

Ga vanaf 21 april aan de slag met deze actie-RPG!

Afgelopen november vorig jaar werd Anuchard voor het eerst onthuld. De game zou ergens in 2022 verschijnen op de Nintendo Switch, maar een exacte releasedatum kregen we nog niet. Vandaag hebben de uitgever Freedom Games en ontwikkelaar stellarNull bekendgemaakt dat de game op 21 april zal verschijnen. Dit deden ze door middel van een nieuwe trailer op YouTube, die je hieronder kan bekijken. Anuchard zal voor €11,99 over de digitale toonbank gaan.

Anuchard is een actie-RPG waarin je verkozen bent tot The Bewielder van de magische Audros Bell. Het paradijs Anuchard is grotendeels uit de lucht gevallen toen de vijf Guardians plotseling verdwenen. Daardoor kwam Anuchard op de grond terecht en staat het nu bekend als The Dungeon. Alle overlevers op het eiland in de lucht, Orchard, wachten op de uitverkorene die naar The Dungeon gaat om de Guardians terug te brengen. Jij bent de uitverkorene. Gebruik als Bewielder de Bell om vijanden te verslaan, puzzels op te lossen en obstakels te breken! Ben jij klaar voor dit avontuur?

Kijk jij uit naar Anuchard? Ga je hem ook kopen? Laat het ons weten in de reacties!