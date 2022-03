[Review] Kirby en de Vergeten Wereld – Geeft Kirby een waardige 30ste verjaardag

Hoe pakt het nieuwste avontuur van onze roze vriend uit?

Toen Kirby en de Vergeten Wereld werd aangekondigd, was ik als Kirby-fan meteen enorm enthousiast. Hoe gaaf zou het wel niet zijn om met Kirby door een open 3D-wereld te spelen! Toch is het een feit dat het altijd maar de vraag blijft hoe klassieke 2D-platformers de overstap naar 3D maken. We hebben tenslotte vaker spellen gezien waarbij dat niet al te best uitpakte. Zonder alvast te veel te verklappen kan ik je nu al zeggen dat dit bij Kirby meer dan prima is gelukt!

Wanneer een rustige dag op Planeet PopStar wordt onderbroken…

Het nieuwste avontuur met onze grote roze vriend speelt zich dit keer eens niet af op de planeet PopStar. Kirby en de Waddle Dees op Planeet PopStar worden op een dag de Vergeten Wereld ingezogen, waar van alles aan de hand blijkt te zijn. Tot overmaat van ramp worden de Waddle Dees ontvoerd en is het aan Kirby om ze te redden. Kirby zal door middel van de welbekende world-map in totaal zes werelden moeten doorstaan, elk bestaande uit verschillende levels en een eindbaas. De baasgevechten zijn daarbij erg origineel en leuk om te spelen. Van een aap tot een gevaarlijke kat, je kunt het zo gek niet bedenken. Elke wereld kent ook verschillende bonuslevels welke een soort minigames zijn die gebruik maken van de krachten die Kirby heeft. Door deze te spelen kun je verschillende items vrijspelen. Al met al biedt de game een vrij eenvoudig verhaal en concept, maar het doet zijn ding meer dan prima én past dan ook goed bij de Kirby-franchise.

Perfecte overstap naar 3D

Wanneer je de eerste paar levels gaat spelen, valt al snel een ding op. De overstap naar 3D is door HAL Laboratories werkelijk perfect uitgevoerd. Nog steeds heb je het oude vertrouwde Kirby-gevoel, maar dan wel op een manier die we nog niet eerder zagen in een volledige 3D-wereld. Ondanks dat de levels over het algemeen een lineair pad hebben om te volgen, is er steeds meer dan genoeg te ontdekken om het interessant te houden. De verschillende werelden, maar ook de levels zijn bovendien heerlijk afwisselend. De ene keer bevind je je in een verlaten winkelcentrum, terwijl je daarna een verlaten pretpark bezoekt om al snel in een achtbaan te belanden. Fijn is ook dat de besturing vrijwel perfect werkt en de game eigenlijk net zo toegankelijk in 3D is als dat deze in 2D altijd zijn geweest. Doordat het spel ook niet al te moeilijk is, is het vooral een groot genot om door de vele levels heen te spelen. Overigens kan dit ook met twee spelers in de co-op stand. Leuk is dat de tweede speler op elk moment kan meedoen als bandana-Waddle Dee.

Herkenbaar en verfrissend

Veel van de gameplay komt bekend voor. Kirby kan nog steeds de krachten van vijanden kopiëren en dat is dan ook weer volop mogelijk. In totaal heb je 12 krachten om over te nemen waaronder oude bekende als enkele nieuwe krachten. Gelukkig is er echter ook genoeg vernieuwing te vinden. Allereerst is er natuurlijk de Mondvol-vorm waarbij Kirby in een object verandert. Dit kan van alles zijn. Denk aan een auto, een pylon of een frisdrankautomaat. Door het veranderen in een object kun je vervolgens weer puzzels oplossen of bepaalde delen in een level bereiken die je anders niet kon bereiken. Eigenlijk voelt de Mondvol-vorm nooit overbodig aan. Het is écht een leuke en originele toevoeging aan de game en het brengt verschillende leuke puzzels met zich mee. Wat betreft de klassieke kopieermogelijkheden: ook hier is iets nieuws te vinden. Deze kun je namelijk upgraden om aanvallen sterker te maken. Ook dit is een leuke nieuwe toevoeging, zeker omdat in Kirby en de Vergeten Wereld de latere levels nog best pittig kunnen worden.

Upgrades uitvoeren doe je in de winkel in het Waddle Dee-dorp. Geef de smid bepaalde items (die je weer kunt vinden in bonuslevels) en de krachten van Kirby krijgen een upgrade. Overigens is dat lang niet alles wat je kunt doen in het Waddle Dee-dorp. Dit schattige dorpje biedt namelijk allerlei extra’s. Je kunt er filmpjes terugkijken, leuke minigames spelen, gashapon uit automaten trekken en meer. De ideale plek om tussen het spelen van de levels door even te relaxen dus! Het dorp wordt bovendien steeds een stukje groter wanneer je verder door de story mode heen speelt.

Audiovisueel

Kirby en de Vergeten Wereld ziet er prachtig uit op de Nintendo Switch. Het verbaast me nog best wat HAL uit de relatief beperkte Switch-hardware weet te halen. Werelden ogen scherp en gedetailleerd, waarbij de felle kleuren van het scherm afspatten. Bovendien zijn de werelden erg levendig. Wél moet gezegd worden dat de game op 30 frames per seconde draait, wat voor een net wat minder soepele speelervaring zorgt. Net zo vrolijk als de graphics zijn kan dat ook gezegd worden over het geluid. Herkenbare muziek die toch ook verfrissend aanvoelt: HAL heeft een audiovisueel pareltje afgeleverd.

Conclusie

Kirby en de Vergeten Wereld is al met al Kirby’s grootste, mooiste én leukste avontuur tot nu toe. De overstap naar 3D pakt perfect uit. Met 6 werelden is het nog steeds geen extreem lang avontuur, maar met een tal van extra’s ben je met deze Kirby-titel alsnog ruim 10 tot 15 uur zoet, afhankelijk van je speelstijl. Tel daarbij de prachtige graphics op en je hebt een game die elke platform-fan eens gespeeld moet hebben!

+ Kiby speelt ook in 3D geweldig

+ Leuke en afwisselende levels waarin veel valt te ontdekken

+ Mondvol-vorm biedt écht meerwaarde

+ Grafisch oogt de game prachtig

– …al is het wel in 30 frames per seconde

– Story mode alsnog vrij snel door te spelen

DN-Score: 8,5