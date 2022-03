Kirby en de Vergeten Wereld haalt grootste Kirby-launch tot nu toe in UK

Kirby's nieuwste avontuur doet het in de UK aanzienlijk goed.

Kirby en de Vergeten Wereld is sinds afgelopen vrijdag verkrijgbaar voor de Nintendo Switch en daarmee is het eerste echte 3D-avontuur met Kirby in de hoofdrol een feit. De grote vraag is nu hoe goed de game het zal gaan doen. De eerste tekenen zijn gelukkig al behoorlijk positief, in elk geval in de UK. Daar heeft Kirby en de Vergeten Wereld namelijk de grootste Kirby-launch ooit weten te behalen. Dit meldt GamesIndusty reporter Christopher Dring.

Kirby en de Vergeten Wereld was daarnaast ook de nummer 1 retail-release van de week in de UK. Wanneer we kijken naar totale verkopen in de UK zou Kirby en de Vergeten Wereld nu al op nummer 5 van alle Kirby-spellen staan. Ondanks dat we nog geen exacte verkoopcijfers hebben, zijn de eerste tekenen voor Kirby en de Vergeten Wereld zeer positief.

Ben jij inmiddels al druk aan de slag met Kirby en de Vergeten Wereld? Laat het ons hieronder weten!