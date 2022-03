Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar liefst 14,4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Net zoals elke week verschijnen er ook weer in de eerste week van april een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel, Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter, maar liefst 14,4 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel, Axolotl, maar 36 megabyte.

Ben je benieuwd naar alle titels die binnenkort in de eShop verschijnen, inclusief hun grootte? Bekijk dan onderstaande lijst.

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – 14.4GB

Crystar – 4.3GB

Super Clown Lost Diamonds – 2.9GB

Dieselpunk Wars – 1.9GB

Bibi & Tina: New adventures with horses – 1.2GB

Dysmantle – 1.1GB

Lumote: The Mastermote Chronicles – 1.0GB

Floating Farmer – 798MB

Richy’s Nightmares – 742MB

Dashing Dodgems – 727MB

The Card Perfect Collection – 571MB

My Coloring Book 2 – 544MB

Flat Kingdom Paper’s Cut Edition – 493MB

9 Clues: The Secret of Serpent Creek – 491MB

Gotta Protectors: Cart of Darkness – 337MB

Z-Warp – 294MB

Vengeful Heart – 292MB

Traditional Braves – 278MB

Shooting Star Island – 228MB

Kombinera – 224MB

Aaron – The Little Detective – 208MB

Super Cyborg – 195MB

Chubby Cat – 46MB

Axolotl – 36MB

Welke bovenstaande spellen verheug jij je aankomende week het meest op? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!