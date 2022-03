Gratis 2.0 update voor Fisti-Fluffs met meer chaos en plezier

Het huis nog meer overhoop. Hoe herkenbaar is dit voor katteneigenaren?

De party fighter game Fisti-Fluffs van Playfellow Studios en uitgever Rogue Games heeft een gratis update gekregen. Tegenwoordig lijkt het soms meer de norm te worden dat updates extra kosten met zich meedragen of worden verwerkt in een DLC. Gelukkig Fisti-Fluffs niet! En daarnaast is deze update ook niet zomaar een kleine ‘quality of life’ verbetering, maar pakt goed uit.

De update voegt namelijk nieuwe moves, powerups, levels, outfits en meer toe. Hieronder even al het nieuws op een rij.

De kunst van katten combat – Nieuwe moves en aanvallen zorgen voor meer diepgang. Gebruik sterke AoE (Area of Effect) aanvallen of ontwijk ze met nieuwe kat-achtige reflexen.

– Nieuwe moves en aanvallen zorgen voor meer diepgang. Gebruik sterke AoE (Area of Effect) aanvallen of ontwijk ze met nieuwe kat-achtige reflexen. Alles wat meer flair – Nieuwe visuele effecten voor aanvallen met daarin explosies, vuurwerk en meer brengen de karakters en de chaos meer tot leven.

– Nieuwe visuele effecten voor aanvallen met daarin explosies, vuurwerk en meer brengen de karakters en de chaos meer tot leven. Vuur en ijs – Nieuwe powerups geven je karakter de krachten van vuur en ijs om je tegenstanders in te maken.

– Nieuwe powerups geven je karakter de krachten van vuur en ijs om je tegenstanders in te maken. De perfecte outfit – Nieuwe kleding om je kat er zo raar uit te laten zien als je kunt bedenken.

– Nieuwe kleding om je kat er zo raar uit te laten zien als je kunt bedenken. Onvergetelijke momenten – Nieuwe feestdag levels om die klassieke familie aangelegenheden nu eens te ervaren met schattige katten die alles op zijn kop zetten.

Hieronder de trailer met een kleine preview van wat je kunt verwachten.

Fisti-Fluffs is gewoon al te verkrijgen in de Nintendo Switch eShop voor €21,99. Meer informatie? Je kunt gerust verder lezen op de Nintendo pagina hier. Wie zijn er al fan van dit spel, en wie gaat het nu mogelijk een kans geven? En stiekem benieuwd naar verhalen: Wat is de ergste kattenstreek die je kat heeft uitgehaald toen je niet thuis was?