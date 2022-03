Sakurai neemt een kijkje terug naar oude Smash-onthullingen

Deel 1: van Villager tot Bayonetta!

Het is alweer een half jaar geleden dat Sora werd aangekondigd als de laatste DLC-Vechter voor Super Smash Bros. Ultimate. Op zijn beurt is Super Smash Bros. Ultimate ook alweer meer dan drie jaar oud. Verder is het over een paar maanden maar liefst negen jaar geleden dat Super Smash Bros. for Nintendo 3DS en Wii U werden aangekondigd op E3 2013. In die tijd zijn er heel veel nieuwe Vechters aangekondigd, waarvan vele ook speciale onthullingsvideo’s hebben gekregen. Super Smash Bros.-serie director Masahiro Sakurai heeft besloten om terug te kijken naar deze onthullingen en zijn commentaar erbij te leveren.

In dit eerste deel blikt hij terug op alle onthullingen van Super Smash Bros. for Nintendo 3DS en Wii U. Van Villager tot Bayonetta, iedereen is vertegenwoordigd. De inzichten van Sakurai over zijn creaties zijn altijd fascinerend om naar te luisteren, dus pak vooral de kans om zijn terugblikken te lezen. De link naar het eerste deel van deze terugblik vind je hier. De volgende delen, over de Vechters van Super Smash Bros. Ultimate, zullen hopelijk spoedig volgen. Wat vind je van Sakurai’s commentaar? Welke onthullingsvideo is jouw favoriet? Laat het ons weten in de reacties!